NSRS usvojila zaključke o Programu reformi

Narodna Skupština Republike Srpske uvojila je zaključke o Programu reformi. Tako je potvrđena vojna neutralnost. Program reformi nije ANP; ne može poslužiti za aktiviranje bilo čega osim saradnje sa NATO-om; opredjeljuje za saradnju sa tim savezom;

Narodna skupština potvrđuje rezoluciju o progalašenju vojne neutralnosti - to su ključni od osam usvojenih zaključaka.Prema usvojenim Zaključcima, koje su podržala 52 poslanika, uz tri glasa protiv, Skupština je prihvatila opredjeljenje iz Programa reformi da taj dokument ne prejudicira odluku o članstvu.

"Kako god ko čitao i šta god ko htio o tome da pročita može da vidi da su tri ključne riječi ovog dokumenta ne prejudicira se članstvo, to su ključne riječi, dakle, i molio bi da to upamtite i vi javnost, ne prejudicira se članstvo. Do sad su ključne riječi bile integracija u članstvo, time su došli u poziciju da je prvi put napravljen diskonuitet vezano za tu vrste priče", kaže Milorad Dodik, srpski član predsjedništva.

U ovom dokumentu nema nikakve manipulacije, znači da hoćemo da sarađujemo i da prođemo kroz sistem reformi, rekla je pred poslanicima predsjednica Željka Cvijanović.

"Zašto bismo mi vjerovali da vi kažete da to jeste put u NATO i da to jeste ANP iako znate da nije, a dođe vam kaže i predsjednik Vučić da nije, pa kaže ruski, eto oni su možda pristrasni, a šta bi američkom ambasadoru da to nije to. Ajmo korak dalje, šta bi onim zvaničnicima iz NATOa da to isto ponavljaju da to nije to. Nisu zadovoljni, naravno da nisu, željeli bi oni da se odmah aktivira MAP", kaže predsjednik Republike Srpske, Željka Cvijanović.

Pojedini poslanici opozicije smatraju da dokument koji je dostavljen poslanicima “nije original” jer je, kako kažu, originalni dokument je na engleskom jeziku.

Program reformi je pobjeda Republike Srpske, stav je koji zagovara Socijalistička partija.

"BiH danas, na ovaj način, sa ovim dokumentom koji se zove Program reformi, nije definisala svoju namjeru da želi da bude članica NATO saveza", kaže Petar Đokić, predsjednik SP.

Tokom osmočasovne rasprave priliku da se obrate iskoristili su i lideri opozicije.

Poslanici SNSD-a i članovi Vlade Srpske izlaskom iz plenarne sale bojkotovali su obraćanje lidera SDS-a Mirka Šarovića.

Program reformi ne prejudicira članstvo u NATO, jasni su u SNSDu.

"Uče je otišao program reformi kojima se ne prejudicira članstvo u NATO i time je stavljena priča daljem pristupanju BIH i u daljem približavanju članstvu u Nato", kaže Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u NSRS.

Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH dostavio je zahtjev za održavanje posebne sjednice s autentičnim prevodom Programa reformi, uz prateće dokumente, rekao je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.

Program reformi BiH, dokument je koji je Predsjedništvo BiH usvojilo 19. novembra i time odblokiralo proces formiranja Savjeta ministara.