NSRS će pokrenuti pitanje vitalnog nacionalnog interesa

U NSRS ću pokrenuti pitanje vitalnog nacionalnog interesa jer su na današnjoj sjednici druga dva člana Predsjedništva BiH Šefik DŽaferović i Željko Komšić glasali za prihvatanja formiranja međunarodne monitoring grupe koja bi se bavila kvalitetom srednjeg obrazovanja u BiH-najavio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je glasao protiv.

"Imajući u vidu da se nedovoljno u skladu sa ustavom i načinom na koji to tretira ustav se ne vidi dovoljno Republika Srpska, kao jedinica koja bi trebalo da bude vidljiva, i u tom će pogledu parlament Republike Srpske u skladu sa ustavnim ovlaštenjima to pitanje razmatrati i vjerovatno definitivno odbiti dok se god ne vidi pravi ustavni položaj u skladu sa praksama koje važe u Evropi", kaže Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Dodik je nezadovoljan što su na Prijedlog budžeta, za koji je ova institucija predložila hitnu proceduru, ulagani amandmani čime je odgođeno njegovo usvajanje kako je to ustavni predlagač predvidio. Takvim igrama parlamenta poniženo je predsjedništvo - kaze srpski član BH Predsjendištva.

"Nažalost umjesto da imamo sad usvojen kako smo se dogovorili na sastanku u Istočnom Sarajevu da imamo usvojen budžet, sada imamo još dvije ili tri sedmice gubljenja vremena oko svega toga. To je jedno čisto nepoštivanje Predsjedništva. Ovdje očigledno ne vrijedi nikakav dogovor, ovdje se stalno ide na priču i dogovor na dogovor i stalno se mrcvari situacija i političkim institucija i u životu i kod građana i naprosto nemožete biti siguran da ono što je i danas dogovoreno da će sutra i biti poštovano", kaže Dodik.

Nisu prihvaćeni ni materijali Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara. Neko u ministarstvu, kaže, ne šalje poštu ni njemu ni predsjedavajućem Zoranu Tegeltiji. Te stvari će se, poručuje, morati razjasniti, a sve aktivnosti ministarstva neće dobiti njegovu podršku.

"MIP ne obavlja svoju ustavnu dužnost, vrši kriminal, konfiskuje pošte, ne dostavlja u skladu sa propisima poštu kako to čine srpski predstavnici. Još vjerujem da to nije ministarka. To je neprihvatljivo", stoji u saopštenju Ministarstva inostranih poslova.

Razgovarano je i o pitanju ilegalnih migranata u BiH a Dodik smatra da ne postoji volja da se to pitanje riješi.

On je podsjetio da je Predsjedništvo BiH odavno tražilo cjelovit program rješavanja pitanja ilegalnih migranata, ali da ga još uvijek nije dobilo.