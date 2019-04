Novoizabrani potpredsjednik SO Teslić ostao bez kancelarije

Novoizabrani potpredsjednik Skupštine opštine Teslić Predrag Markočević ostao je bez kancelarije za rad u opštinskoj upravi, a načelnik opštine Milan Miličević kaže da zvaničan zahtjev za njeno korištenje nije dobio.

Markočević je rekao na konferenciji za novinare da je na ovu fukciju imenovan 21. marta na sjednici Skupštine opštine i da je primopredaja dužnosti sa bivšim potpredsjednikom Mehmedom Dubravcem izvršena juče bez problema.

On kaže da je neprijatno iznenađen što je zatekao zaključanu kancelariju koju je prethodnih godina koristio Dubravac i što je na njoj novi natpis za službu u okviru opštinske uprave.

Markočević ocjenjuje da je riječ o opstrukciji načelnika opštine Milana Miličevića.

Predsjednik Kluba SNSD-a u Skupštini opštine Mišo Stojanović kaže da ga je Dubravac obavijestio da je ključeve prostorija vratio sližbenicima opštinske uprave.

Stojanović, koji je član skupštinske komisije za primopredaju dužnosti potpredsjednika Skupštine opštine, izrazio je nadu da će se na miran način riješiti problem kako bi Markočeviću bili obezbijeđeni uslovi i sredstva za rad.

Načelnik opštine Teslić Milan Miličević rekao je novinarima da nije dobio zvaničan dopis niti zahtjev za korištenje kancelarije.

"I kada takav dopis bude upućen, a očigledno treba da bude, biće proslijeđen na pravu adresu, a to je predsjednik Skupštine, jer je stručna služba Skupštine u nadležnosti predsjednika Skupštine opštine i on raspoređuje sve što je vezano za njihovo radno vrijeme, obaveze i prostore u kojima će raditi", naveo je Miličević.

On kaže da ova lokalna zajednica trenutno ima mnogo većih problema od toga gdje će ko sjediti, s obzirom na to da je do okončanja sudskog spora Mehmed Dubravac i dalje potpredsjednik.

"Koliko ja znam do sada je bilo tri ili četiri imenovanja i razrješenja potpredsjednika Skupštine opštine i sva su `pala` na sudu i presude o tome postoje. I ova sada se obustavlja od izvršenja do okončanja sudskog spora koji će biti brzo okončan", rekao je Miličević.

Predsjednik Skupštine opštine Miroljub Letić rekao je novinarima da opštinskoj upravi nije upućen zahtjev da se Markočeviću nakon primopredaje dodijeli kancelarija, jer to nije bila praksa ni u prethodnom periodu.

On je naveo da Skupština opštine nema kapaciteta da dodjeljuje kancelarije i najavio da će, ukoliko je to neophodno, načelniku opštine dostaviti zvaničan zahtjev da bi se dobila kancelarija za potpredsjednika.