Novi lider SDS-a krajem maja

Krajem maja SDS bi trebalo da dobije novog lidera stranke. Mjesni i opštinski izbori uveliko su u toku, a kako ATV saznaje, Teslićki će, vođen ishodom referenduma u toj opštini, kao kandidata za lidera stranke predložiti upravo Milana Miličevića.

Iako se aktuelni predsjednik glavnog odbora SDS-a, spominje kao najozbiljniji kandidat, ima i onih koji bi umjesto njega radije da na čelu stranke vide Mirka Šarovića. Na posljednjoj sjednici glavnog odbora na kojoj je više riječi bilo o unutarstranačkim izborima nego o saradnji sa vladajućim partijama, Vukota Govedarica i Milan Miličević spominjani su kao potencijalni kandidati. Zato će stvari biti mnogo jasnije na idućoj sjednici koja bi trebalo da se održi 20. aprila. Za sada se većina SDS-ovaca slaže oko jednog - trebalo bi da se okupe oko jednog kandidata.

“ Koliko ja znam moguće je da bude više kandidata, ali koliko ja znam preovlađujući stav i to je i moj lični stav da svi treba da se okupimo oko jednog kandidata da ne dovodimo SDS u dodatne stresne situacije jer su ove prethodne dovele do vrlo rovitog stanja”, kaže Sonja Karadžić Jovičević, član Glavnog odbora SDS-a.

Vukota Govedarica i dalje se bori za poziciju prvog čovjeka SDS-a iako, kako vrijeme odmiče, ima sve više onih koji smatraju da on više nije u stanju da vodi stranku. Ukoliko svoju fotelju prepusti nekom drugom, članstvo okupljeno oko Mladena Bosića rado bi Govedaricu zamijenili Šarovićem za kog pojedini SDS-ovci kažu da je isto rješenje kao Govedarica, ali za nijansu lukavije. Kako saznajemo, mnogo veću podršku na terenu ipak ima Milan Miličević. Predsjednik glavnog odbora SDS-a, danas ne odgovara na pozive. Juče je poručio da je SDS-u više nego ikad potrebno jedinstvo oko budućeg predsjednika, bio to on ili neko drugi. Za Nedeljka Glamočaka je više imena u igri.

“Postoji više potecijalnih kandidata za predsjednika stranke, ali isto tako preovladava ubjeđenje i u članstvu i kod kandidata da se kandidatura svede na jednog čovjeka i da članstvo čvrsto stane iza njega, a on na čelo SDS-a. Hoće li to biti Milan Miličević? Ne zna se tačno kandidat, mogu biti i Miličević i Vukota i Šarović i Mićić i može bilo ko drugi”, kaže Nedeljko Glamočak, potpredsjednik SDS-a.

Ko bi prema njegovom mišljenju bio najbolji za tu funkciju, Glamočak ne otkriva. U četvrtak će opštinski odbori predložiti i delegate za skupštinu SDS-a, koja će u maju izabrati članove GO i predsjednika stranke.