Novi dokazi o postojanju projekta "Distrikt Srebrenica"

Priča o Distriktu Srebrenica koju je otkrila ATV, postaje sve interesantnija, ali i opasnija. Nastojanaja, prije svega bošnjačkih političara sa interesnim grupama i stranim službama da Srebrenicu izdvoje iz Republike Srpske, imaju opasnu pozadinu.

Kao što smo već objavili, a nakon uvida u operativne podatke, to područje bogato je rudom, ali ono što je još itekako privlačno onima koji su i smislili cijelu priču, jesu napuštena rudarska okna. Istraživanja na prostoru Srbije, Makedonije i BiH, prije svega valjevskog rudarskog bazena, u koji spada i prostor Srebrenice otkrila su zlatni rudnik.

Ne rudnik zlata, već napuštena rudarska okna koja više vrijede nego da je u njima samo zlato.

Istraživanja je sprovela njemačko-britanska kompanija za ispitivanje vodotokova i napuštenih rudarskih okana i to sa jasnim ciljem. Po operativnim saznanjima, a u koja je ATV imala uvid, Srebrenica je obilježena kao idealno mjesto za odlagalište otpada sa područja EU, pa i radioaktivnog otpada. Po evropskim standardima, otpad poput asfalta, betonskih konstrukcija i slično, ne smije da bude skladišten u zemljama Unije i uvijek se za tu namjenu traže druge zemlje.

Operativna saznanja govore da su na području Srebrenice i Milića nalaze se napušteni površinski kopovi iz kojih je vađena ruda boksita, koji su ljevkastog oblika i dubine nekoliko stotina metara, velikog prečnika. U Milićima se nalazi povrinski kop Braćan, koji je iscrpljen i koji je najveća rupa u Evropi. Kao takav, idealan je za skladištenje velike količine radioaktivnog materijala. U Srebrenici je nekoliko napuštenih površinskih rudnika među kojima je i rudnik “Krunići”.

Operativni podaci, u koje smo imali uvid, govore da je u vrijeme dok je načelnik opštine bio Ćamil Duraković u taj rudnik odlagan otpad u buradima, a sadržaj i sastav nikad nije utvrđen jer je sve jednostavno zatrpano zemljom. Dalja saznanja govore da je upravo zbog plana o odlagalištu opasnih materija dolazilo do čestih sastanaka bošnjačkih političara, među kojima je i Duraković, sa ambasadorom i uposlenicima britanske Ambasade u BiH.

Interesantno je, navedeno je u operativnim podacima, da je u cijeloj priči i Rajko Dukić, prvi čovjek kompanije Boksit, koji je u Londonu dobio nalog da se malo primiri i čeka promjenu vlasti u Srpskoj. U tom slučaju, on bi preuzeo resorno ministarstvo i tada bi se nesmetano iz Srebrenice eksploatisala ruda, a u Srebrenici skladištio opasan otpad iz zemalja EU. I nije on jedini bio u Londonu, ali to je već priča o širem planu pokušaja slabljenja vlasti u Republici Srpskoj.

U svakom slučaju, odluka CIK-a da poništi zbore u Srebrenici, uklapa se u projekat interesnih grupa da ovladaju tom opštinom i izdvoje je iz Republike Srpske. Tako bi, usput, pokupili i političke poene koji su prijeko potrebni stranci demokratske akcije.