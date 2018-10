Cvijanović: Biće još smjena

Biće još smjena kadrova iz vladajuće koalicije, potvrđuje danas premijerka Republike Srpske. Već se zna ko će ostati bez funkcije u novom talasu smjena, sudeći barem prema onome što danas poručuje Željka Cvijanović.

Zna imena ali ne želi da kaže o kome je riječ.

"Imam, ali ne mogu sada da pričam o tome", kaže Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Da ima još kandidata za smjene, potvrdio je i u intervjuu beogradskom listu ALO i predsjednik Republike i lider SNSD-a. Milorad Dodik je rekao da onih koji su radili protiv interesa koalicije ima i u SNSD-u, ali ni on ne otkriva imena. Za sada, tvrdi, u redovima koalicije neće ostati niko ko se suprostavio koalicionom sporazumu.

SNSD će predvoditi Vladu RS kao i do sada. Naša koalicija traje 20 godina, ali bilo je nekih ljudi koji su se pokazali nekorektnim u izborima i mi ne želimo da ih vidimo u koaliciji. Mangupa ima i u DNS-u i u SNSD-u. Nekoliko njih je već smijenjeno, još neki su na dnevnom redu.Elementarna stvar je da se poštuje koalicioni dogovor, što pojedinci nisu činili. To nećemo da tolerišemo. Do kraja ćemo to raščistiti", kaže Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Raščistilo se ponešto i na lokalnom nivou u Tesliću. O smjenama su danas glasali i odbornici nove skupštinske većine u Tesliću, gdje su dužnosti razriješeni SDS-ovi direktor Doma zdravlja Mladen Kovanušić, direktor Centra za socijalni rad Ratko Markočević, ali i direktor Turističke organizacije Siniša Božić. Sve je to, kaže predsjednik teslićke skupštine, odlučila nova skupštinska većina.

Sada je trenutno u skupštinskoj većini PDP, SNSD, SDA, SDP, Nezavisni klub odbornika i DNS. I Srpska radikalna stranka u sigurne ruke", izjavio je Miroljub Letić, predsjednik Skupštine opštine Teslić

Podsjećamo, posljednja smjena ministara u Vladi Srpske bilo je razrješenje DNS-ovog Dane Maleševića. Poziciju su morali da napuste i Daliborka Kerezović Damjanović, direktor ŠG “Vrbanja” Kotor Varoš, Đorđe Popović, direktor RITE Ugljevik, i Saša Panić, direktor Poslovne zone Banjaluka. Naredne sedmice zakazane su i sjednice nadzornih odbora pojedinih preduzeća, pa bi se i prije konačnih rezultata izbora mogla iskristalisati izmjenjena slika vlasti.