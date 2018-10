Nova tužba ponovo blokirala račun opštine

Jedva su uspjeli da odblokiraju opštinski račun koji je, prošle sedmice, blokiraln privatnom tužbom. Juče su isplatili plate, a već danas je nova tužba, ponovo, stavila katanac na dubički račun.

Ovog puta tabak je presavila privatna firma iz Sarajeva, zbog neizmirenih obaveza za održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije. Ovo više nije normalno, kaže načelnik opštine.

"Mi nismo ni znali da postoji taj sudski postupak, čak smo jedan dio tog računa i platili ali je prije neki dan stigla presuda, banka je automatski postupila po sudskoj presudi i imamo blokadu računa od sedam hiljada maraka što je preveliko za ionako napaćen i isisan budžet opštine Kozarska Dubica", istakao je Radenko Reljić, načelnik opštine Kozarska Dubica.

Oni čiji se rad finansira iz lokalne kase sliježu ramenima. U Centru za socijalni rad telefoni su se usijali. Korisnici, posebno novčane pomoći, zovu i pitaju šta se dešava.

"Mi se trudimo u granicama svojih mogućnosti da im to što jednostavnije objasnimo, koliko možemo da objasnimo čovjeku koji dobija 124 marke i ako on to ne dobije na vrijeme, šta on može da sebi obezbjedi za mjesec dana koji treba da se hrani, nabavi ljekove, drvo...", istakla je Senka Jujić, zamjenik direktora Centra za socijalni rad Kozarska Dubica.

Iz Sindikta opštinske uprave poručuju da će u pravnu borbu. Tražiće odgovornost onih koji su doveli opštinu u ovakvu situaciju.

"Vjerujemo u institucije da će odraditi svoj posao profesionalno i da neko mora da odgovara za ovo. Ko? Bićete obavješteni", istakao je Željko Burazor, predsjednik Sindikata opštinske uprave Kozarska Dubica.

Dok se ne izađe sa imenima, lokalna uprava pokušavaće na sve načine da riješi problem silnih tužbi. Jasno im je da Vlada ne može da finansira tekuću likvidnost lokalnih zajednica, ali, kažu, nemaju mnogo izbora.

"Pozivam Vladu, ukoliko postoji mogućnost i prostor, da opštini, iako nije u kategoriji nerazvijenih, da pomogne koliko može da se barem, koliko toliko, sanira ova šteta u budžetu, prema socijalnim kategorijama i najugroženijim korisnicima", naglasio je Radenko Reljić, načelnik opštine Kozarska Dubica.

Ovo je osmi put ove godine da je opštinski račun blokiran zbog tužbi koje su nastale prije Reljićevog mandata. Do sada su sudske presude povukle oko milion i 400 hiljada maraka opštinskih para, što je oko 20 odsto budžeta koji iznosi sedam miliona i 600 hiljada. Ako nekako uspiju da se i izvuku ove godine, sljedeće na naplatu stiže još jedna tužba, milionska, zbog neplaćanja usluga održavanja lokalnih puteva.