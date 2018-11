Nova praksa u Srpskoj - odgovorni ljudi na poslovima u javnom sektoru

Novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da Republika Srpska hoće novu praksu da imenuje odgovorne ljude na poslove u javnom sektoru što će značiti smanjenje korupcije i poslovne rezultate koji moraju biti vidljivi.

Dodik je rekao da će Vlada Republike Srpske poslije šest mjeseci rada procijeniti da li su to uspjeli ili su samo socijalno smješteni.

"Prekidamo praksu da partija štiti direktora i da nisu odgovorni vladi Republike Srpske za rezultat", izjavio je Dodik za "Politiku".

On je objasnio da Vlada Srpske, koja dolazi, upravo zbog dvotrećinske podrške više neće biti primorana da oklijeva da pozove na odgovornost rukovodioce koji ne pokazuju uspjeh u svom poslu.

Dodik, koji je i lider SNSD-a, ukazao je na potrebu jačanja domaćeg proizvoda, te je dodao kako će u ovoj godini rast biti oko 3,7 odsto.

"Savršeno smo svjesni da rasta nema bez investicija, industrijske proizvodnje i poljoprivrednog rasta", dodao je Dodik.

Dodik je napomenuo da se radi u nestabilnim okolnostima, te da je pravio čudo što se ekonomija održala na ovom niovu, imajući u vidu otvorenost granica i privatizaciju koja je u startu oslabila privredu.

"Osim javnih preduzeća, poput `Elektroprivrede Republike Srpske` ili `Šuma Republike Srpske`, nismo uspjeli da sačuvamo važne resurse. Htjeli su oteti i `Elektroprivredu Republike Srpske`. To preduzeće treba reformisati, ali je u poziciji da, uprkos nekim slabostima, može da bude investitor", smatra Dodik.

On je dodao da će Srpska pokušati da gradi hidroelektrane na Gornjim horizontima, da riješi pitanje Buk Bijele, a u tom paketu i dvije centrale dogovorene sa Vladom Srbije - Foču i Paunce.

Dodik je napomenuo da Srpska želi da nastavi izgradnju auto-puta od Doboja, preko Brčkog i dalje sa Srbijom.

"Kada to završimo prebacujemo se na istočni dio auto-puta od Vardišta, preko Rogatice, Sokoca do Istočnog Sarajeva. Već razgovaramo o izgradnji auto-puta od Banjaluke do Prijedora, kao i onog do Kupresa /prema Splitu/. To je dio napora da se našoj privredi omogući da koristi luke na Јadranu. To bi iz Srbije bio najkraći put do srednjeg Јadrana", rekao je Dodik.

Dodik je napomenuo da Republici Srpskoj treba stabilna politička situacija i snažne institucije, a da se snaga mjeri u većini u Narodnoj skupštini, te da Srpska nije podijeljeno društvo.

Prema njegovim riječima, dio analitičara nastavlja s entuzijazmom da šalje poruke koje nisu dobre, pripremajući se, valjda već za naredne izbore kao što su priče o paravojnim formacijama ili o slučaju na Trgu Krajine.

Dodik kaže da je Srpska učinila sve sa svoje strane, ali da "niko od tih analitičara nikako da izvuče genezu o čemu se tu radilo".

"Ne govorim o ocu /Davoru Dragičeviću/. Sve što je učinio uradio je ozlojađen, bilo mu je teško preživjeti, to razumijem. Ali oni sa strane pokušali su to politički da instrumentalizuju, a oni su iz Republike Srpske i iz inostranstva. Zakasnili smo pola sata da pohapsimo pet ljudi iz inostranstva koji su mjenjali mjesto boravka u Republici Srpskoj jer su imali unutrašnju mrežu ljudi, koju ćemo sad razotkriti, a bili su u funkciji edukacije i održavanja tog slučaja", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je potreban što širi krug podrške da bi se dogovorili prioriteti, ali i poručilo međunarodnom faktoru da se snaga, koju će on imati kao član Predsjedništva BiH u Sarajevu, zasniva i na mogućnosti da potegne veto, za šta mu treba dvotrećinska većina u Narodnoj skupštini.

Na pitanje da li je dobro za Srpsku to što će opozicija biti manja, Dodik je odgovorio da se opozicija ne mjeri brojem poslanika već konstruktivnošću, te da je "narod odredio da su slabi".

"Mi ne djelimo te apstraktne vrijednosti po kojima nema demokratskog društva ako nema opozicije, posebno ako postojanje opozicije podrazumjeva da galame i zvižde, podrže slučaj na Trgu koji je potpuno pravno neosnovan i da na tome grade politiku i smisao svog postojanja. Ako je to opozicija, onda ona takva i nema nekog smisla", ocijenio je Dodik.