Nova imena na udaru: Hoće li biti još smjena?

Nova imena o kojima se spekuliše u javnosti kao mogućim kandidatima za smjenu su Milenko Savanović, ministar rada i Risto Marić, direktor Šuma Srpske.

Milenko Savanović za ATV poručuje da se on nije prepozano u onima koji su prozvani da nisu poštovali koalicioni dogovor. O njegovoj eventualnoj smjeni, kako tvrdi, nema saznanja ni u partiji, a ne vjeruje da će o tome biti riječi ni na Vladi.

Za tekstove koji se pojavljuju u kojima se najavljuje njegova smjena kaže da su naručeni.

"Ja oko toga ne znam, niti je ko sa mnom razgovarao. Ko je to naručio tekst, ja ne znam. Očito da je to naručen tekst. Ništa zvanično u instituciji u kojoj ja radim, u Vladi i u politici, očito su to neki privatni aranžmani", kaže Savanović.

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić kratko je poručio da je na putu i da bi navode o mogućim smjenama Milenka Savanovića i Riste Marića mogao da komentariše tek po povratku.

Čeka se i sjednica Nadzornog odbora Puteva, na kojoj bi bilo izvjesnije kakva je sudbina DNS-ovog Nenada Nešića. Prema nekim informacijama, trebalo je da bude održana danas. Međutim, kako nam je u Putevima rečeno, sjednice nije bilo, a kada će biti ne znaju.

Nenad Nešić je pod istragom Tužilaštva za prinudu. Premijerka Željka Cvijanović je i potvrdila da će u javnim preduzećima biti razrješenja, ali nije otkrivala imena. Najjači udar nakon izbora bio je na kadrove DNS-a, i to za “mangupe”, kako je predsjednik Republike nazvao one koji nisu radili u interesu koalicije.

Najviše pažnje izazvala je upravo posljednja smjena iz DNS-ovog reda i to Dane Maleševića. Prethodno su fotelje izgubili i Daliborka Kerezović Damjanović, direktor ŠG “Vrbanja” Kotor Varoš, Đorđe Popović, direktor RITE Ugljevik, i Saša Panić, direktor Poslovne zone Banjaluka.