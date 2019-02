Notari se nadaju da će učestvovati u registraciji poslovnih subjekata

Osim elektronske registracije preduzeća u Republici Srpskoj, taj posao bi i dalje trebalo da obavljaju i notari – saglasni su i pravnici, ali i Notarska komora Republike Srpske.

Iako je u Nacrtu zakona o registraciji poslovnih subjekata, ali i zakona o privrednim društvima, koje je Narodna skupština usvojila na posljednoj sjednici, izbačena odredba da notari nastave da obavljaju taj posao, konačnu odluku trebalo bi zajedno da donese Ministarstvo pravde i Notarska komora. Inače, Republika Srpska bila bi jedina u regionu u kojoj notari ne obavljaju registraciju preduzeća.

"Ja se duboko nadam da će notari biti upućeni u taj proces, jer su notarski obrađene isprave i isprave sa punom dokaznom snagom o onome šta je u tim ispravama dokazano. U jedanaestogodišnejm radu se pokazalo da je praksa notara doprinijela pravnoj sigurnosti, rasterećenju sudova i sprečavanju pojave fiktivnih firmi koje smo imali godinama prije uvođenja notarijata u naš pravni sistem", istakla je Slada Ivelić, predsjednik Notarske komore Republiek Srpske.

Da će se kroz stručnu raspravu naći najbolje rješenje nadaju se i u Privrednoj komori Republike Srpske. Pravnici smatraju da je registraciju poslovnih subjekata potrebno olakšati, ali da se mora voditi računa o pravnoj sigurnosti.

"Za građane je sigurno lakše ukoliko to oni mogu sami završiti, a ne da moraju ići kod notara, nego to sve da završe online. Međutim, postavlja se pitanje pravne sigurnosti, jer je praksa bila dok se nisu pojavili notari, da su to najčešće radili nadripisari, raznorazne agencije koje nemaju uopšte zaposlene pravnike, a ipak su notari ti koji garfantuju pravnu sigurnost, prije svega svojom osiguranom sumom koju moraju imati za registrovanu djelatnost", istakao je Milan Petković, pravnik.

Osim toga, pravnici tvrde da u Nacrtu postoje i druge nedorečenosti, poput toga na koji način će se dostavljati dokaz o uplati takse, kao i ko će izdavati sertifikate. U Notarskoj komori Republike Srpske podsjećaju i da je cijena notarske usluge u postupku osnivanja privrednih društava i ovjera potpisa na ispravama najniža u regionu.