"Noćni vukovi" krenuli ka manastiru Tvrdoš

Nakon blagoslova u Hramu Sabora Srba svetitelja u Potočarima kod Brčkog, 35 članova Moto-kluba "Noćni vukovi" krenulo je danas u trodnevnu moto-vožnju kroz Republiku Srpsku pod nazivom "Vidovdan 2020 - Putevima Srpske".

Potpredsjednik "Noćnih vukova" u Republici Srpskoj Goran Tadić rekao je da je ovo njihova sedma vidovdanska vožnja putevima Srpske, u kojoj ove godine učestvuju članovi Kluba iz Srpske i Srbije.

Tadić je napomenuo da zbog epidemioloških mjera koje su na snazi zbog virusa korona ovogodišnjoj vidovdanskoj vožnji "Vukova" nisu mogli da prisustvuju članovi iz drugih zemalja, kao što je bilo ranijih godina.

- Ove godine krećemo iz Potočara u Brčkom. Prvo stajanje će biti u Zvorniku u hotelu Vidikovac. Poslije toga idemo na Sokolac, gdje ćemo posjetiti Vojničko groblje Mali Zejtinlik i položiti vijence. Tamo ćemo imati kraće zadržavanje i ručak. Tu će nam se pridružiti još 10 članova. Poslije idemo u Foču - naveo je Tadić.

On je naglasio da će ih u Foči na trgu dočekati građani i načelnik opštine Radisav Mašić, gdje će imati i kraći defile centrom Foče, nakon čega će putovanje nastaviti do Rafting kampa Grand Tara, gdje će noćiti, da bi sutra, nakon raftinga, putovanje nastavili do Tjentišta i dalje do Bileće i Trebinja.

- Na Tjentišu je predviđeno kraće zadržavanje. Odatle krećemo do Bileće, gdje ćemo obići crkvu, a poslije toga idemo do našeg odredišta Trebinja, gdje ćemo noćiti, kako bi na Vidovdan, 28. juna, prisustvovali obilježavanju krsne slave Vojske Republike Srpske u manastiru Tvrdoš - najavio je Tadić.

Prije polaska iz Brčkog, protojerej stavrofor Aleksandar Mihajlović poklonio je "Noćnim vukovima" ikonu Svetog Vasilija Ostroškog da ih, kako je rekao, svetitelj čuva na ovom putu i da blagoslov Božiji bude sa njima.