Nismo iznenađeni što se opozicija neće odazvati pozivu predsjednika

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević izjavio je da u ovoj partiji nisu iznenađeni što se predsjednici opozicionih partija neće odazvati na sutrašnje konsultacije kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

"Navikli smo na takvo njihovo ponašanje. Redovno se odazivaju na sastanke kod Bakira Izetbegovića, a kada ih poziva predsjednik Srpske uvijek nađu neki izgovor, kao što su i ovaj put našli izgovor u nedostatku dnevnog reda", rekao je danas Kovačević za portal Srpskainfo.

On je naveo da je dnevni red jasan i da tu nema šta da se definiše.

"Riječ je o konsultacijama u vezi sa posebnom sjednicom Narodne skupštine Republike Srpske koja se tiče povlačenja Izvještaja o dešavanjima u Srebrenici 1995. godine, a koje su upravo te partije usvojile 2004. godine", poručio je Kovačević.

On je dodao da su opozicionim partijama pružili priliku da i na sutrašnjem sastanku, ali i na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, isprave tu "veliku grešku koju su napravili".

"Do sada smo imali razumijevanja i vjerovali da su oni to uradili samo pod tim ogromnim pritiskom koji je tada postojao od međunarodne zajednice, ali očigledno da njihovi nalogodavci iz Sarajeva i dijelom iz međunarodne zajednice nemaju razumijevanje za bilo šta što je od koristi Republici Srpskoj", rekao je Kovačević.

On je istakao da je SNSD-u drago da to "sada zna u potpunosti i da to znaju svi građani Republike Srpske".

Kovačević je dodao da su svoje prisustvo na konsultacije kod predsjednika Srpske potvrdili predstavnici institucija Republike Srpske, kao i lideri vladajućih partija.