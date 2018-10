Niko ne može da zabrani saradnju Srbije i Srpske

Žao mi je što ne mogu da prisustvujem veličastvenoj ceremoniji otvaranja bolnice Srbija i što nećemo moći da razgovaramo o brojnim zajedničkim projektima, poručio je u pismu predsjednik Aleksandara Vučić.

Zahvalio se predsjedniku Srpske na razumjevanju, a posebno narodu Srpske, koji voli Srbiju i obećao da će podrška biti samo veća i snažnija.

Vučićeve poruke čule su se i u Istočnom Sarajevu. Pismo koje je lično potpisao, pročitao je njegov izaslanik srpski ministar unutrašnjih poslova.

"Napadi kojima je Srbija bila izložena tokom izborne kamanje, nisu nikava novost. Novost je to da su u tim napadima i optužbama, učestvovali neki srpski političari i analitičari, računajući da će u tome dobiti neku širu podršku međunarodne zajednice u ostvarivanju nekih ličnih interesa. Svejedno zahvalan sam Vama na razumjevanju, a posebno sam zahvalan našem narodu u RS, koji voli Srbiju i obećavam da će razvojna podrška Srpskoj biti samo veća i snažnija", istakao je Nebojša Stefanović, ministra unustrašnjih poslova Srbije.

Dodik je sinoć pisao srpskom predsjedniku. Zamolio ga je da odgodi posjetu Istočnom Sarajevu, zbog napada, koji dolaze ne samo od bošnjačkog naroda, već kako je rekao i od srpskih predstavnika koji ga optužuju za miješanje u izborni proces.

Danas je Dodik ponovio da je zahvalan za sve i za riječi predsjednika Vučića da Srpsku nikada neće ostaviti bez podrške i zaštite Srbije. On je podsjetio da je u BiH dolazio i direktno učestvovao u kampanji političke partije hrvatskog naroda i predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković, dok se predsjedniku Srbije to prigovara u uslovima kada je trebalo da otvori objekat koji nosi ime države čiji je on predsjednik.

"Snaga Republike Srpske, je u našoj vjeri i nikada u to ne trebamo da prestanemo, Srbija je naša domovina, naša otadžbina, to niko ne može da promjeni i arogancija mnogih stranaca, koji su ovjde bili, nisu uspjeli da promjene to naše uvjerenje osim da još više volimo Srbiju", istakao je

Milorad Dodik, predsjenik Republike Srpske.

Dodik je najavio da će uskoro razgovarati sa predsjednikom Vučićem. Biće riječi, poručuje o nekim novim projektima.

"Već iduće sedmice ću se sastati sa njim i biću u prilici da razgovaramo, o novim projektima, i to je njegova poruka kada sam se čuo sa njim, rekao je da želi da već iduće sdmice razgovramo, žao mi je što danas nije ovdje ali iz nekih ciničnih razloga on nije ovdje", istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Dodik se zahvalio srpskim ministrima na sanitestkim vozilima koja su donirali Republici Srpskoj. Nebojša Stefanović, je podsjetio da je Srbija u Srpsku uložila 21 milion evra, što kaže najbolje pokazuje da brine o njenim građanima. Donacijom smo samo uzvaritli ljubav koju Srbi iz Srpske nesebično šalju Srbiji, zaključio je Stefanović.