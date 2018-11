Nikakve prijetnje ne mogu izbrisati sumnjivu ratnu prošlost Šefika Džaferovića

Član Predsjedništva SNSD-a i izabrani poslanik te stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac izjavio je Srni da nikakve prijetnje tužbom ne mogu izbrisati činjenice iz problematične i sumnjive ratne prošlosti novoizabranog bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića.

"Džaferović prijeti praznom puškom. Institucije Republike Srpske ne boje se i ne treba da se boje neosnovanih DŽaferovićevih prijetnji tužbom, ali on itekako treba da strahuje i od činjenica koje ga terete, i od istine, i od pravde", poručio je Košarac komentarišući DŽaferovićevo pismo u kome prijeti da će tužiti Vladu Republike Srpske i premijerku Željku Cvijanović zbog navoda u najnovijem Izvještaju Vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN.

Košarac je podsjetio da je Klub SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH tokom proteklog mandata tražio da se na dnevni red stavi zahtjev za smjenu Šefika DŽaferovića sa pozicije člana Kolegijuma Predstavničkog doma.

"Smatrali smo da političar takve ratne prošlosti ne može predstavljati jedan od dva doma parlamenta BiH, ali je naš zahtjev redovno odbijan glasovima svih bošnjačkih poslanika, kao i, nažalost, glasovima poslanika takozvanog Saveza za promjene", rekao je Košarac.

On je dodao da i sam DŽaferović u pismu Vladi Republike Srpske i premijerki Cvijanović priznaje da je Tužilaštvo BiH "vršilo određene provjere", ali ne i kvalitetnu i nepristrasnu istragu u vezi sa činjenicama i dokazima koje je protiv DŽaferovića podnio bivši visoki funkcioner SDA Mirsad Kebo.

"Ti dokazi svjedoče o tome da je DŽaferović kao ratni šef policije u Zenici nesumnjivo znao za zločine nad srpskim civilima u tom gradu i okolini, kao i za zločine mudžahedina u Vozući kod Zavidovića, ali nije uradio ništa da te zločine spriječi ili da kazni počinioce. To što o tome nije provedena ozbiljna istraga, problem je pravosudnih institucija na nivou BiH, a to što je političar sa takvom ratnom prošlošću izabran za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH problem je za sve u ovoj zemlji, a posebno za one koji su glasali za DŽaferovića", upozorio je Košarac.

On je naglasio da institucije Republike Srpske neće prestati da tragaju za istinom i pravdom i da traže odgovornost za počinioce ratnih zločina nad Srbima, ma kako se oni zvali i ma koju funkciju obavljali.

"Tražićemo hitno usvajanje nove strategije za procesuiranje ratnih zločina, brži i kvalitetniji rad na tim predmetima, izjednačavanje pravosudne norme i prakse za sve optužene za ratne zločine i odgovornost za one koji ne budu radili svoj posao u pravosudnim institucijama", poručio je Košarac.