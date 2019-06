Politički analitičar iz Beograda Dragomir Anđelković izjavio je da je jako bitno što će Srbija i Republika Srpska biti na trasi evropskog magistralnog gasovoda "Turski tok", koji je značajan, kako za energetsku sigurnost, tako i za bezbjednost.

Anđelković je izjavi za Srnu ocijenio da bi po Srbiju tok događaja 1999. godine bio drugačiji da je imala gasovod, odnosno da je bila potrebna Istoku iz tranzitnih razloga, a Zapadu zbog snabdijevanja.

"Da smo takav gasovod imali ranije nijedna bomba ne bi pala na Srbiju 1999. godine, odnosno Republiku Srpsku 1995. godine. Naprosto, suviše bi bio veliki naš geostrateški značaj da bi se neko usudio da izvrši agresiju na nas", rekao je Anđelković.

On je istakao da su zemlje koje su dio takvih projekata uvijek u mnogo boljem položaju od onih koje to nisu i dodaje da je to što će Srbija i Republika Srpska biti na trasi gasovoda veoma bitno i za ekonomski razvoj.

"Gasovod je uvijek magnet za investicije. Tamo gdje prolaze takvi magistralni gasovodi i naftovodi uvijek buja industrija. To će biti jedna vrsta podsticaja za ozbiljna ulaganja u Srbiju i Republiku Srpsku", rekao je Anđelković.

On kaže da je od velikog i višeslojnog značaja činjenica da je Rusija prepoznala Srbiju i Srpsku kao partnere i lojalne prijatelje.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović dogovorili su juče na sastanku sa rukovodstvom ruske kompanije "Gasprom" u Sankt Peterburgu gasifikaciju Republike Srpske.