Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić smatra da treba pozdraviti odluku predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića da prihvati poziv SDA za učešće u formiranju vlasti na nivou BiH i Federacije BiH ako je namjera da se izađe iz slijepe ulice i što prije bude formirana vlast.

Špirić je rekao Srni da nije ni trebalo gubiti šest mjeseci da bi se to desilo jer partije iz Republike Srpske nisu ničim uslovljavale formiranje vlasti na nivou zajedničkih institucija.

"Bilo je bespotrebno optuživati Republiku Srpsku ako se čekalo da dođe do formiranja saveza ili koalicije SBB-a, SDA i DF-a. Ali, u svakom slučaju, ako je to pomak u formiranju vlasti mi to pozdravljamo", naglasio je Špirić.