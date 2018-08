"Niče" nova sportska dvorana

Drugi put za sedam dana predsjednik Srpske stigao je u Doboj i to kod gradonačeknika Obrena Petrovića. Priznaju da do sada nije bilo tako, ali konačno je pronađen zajednički jezik.

Kao što je i najavljeno prošle sedmice, postavljen je kamen temeljac za izgradnju sportske dvorane na koju Dobojlije čekaju godinama. Biše uloženo oko sedam miliona maraka, a obećavaju da će rukometni turnir u novoj dvorani biti odrzan 2020. godine. Dvorana će imati vise od sedam hiljada metara kvadratnih i preko 2.000 mjesta, a sve ovo je kažu pokazatelj da i različite političke opcije mogu zajedno da rade.

Obren Petrović, gradonačelnik Doboja

"Nije važno samo otvoriti, lako je doći i otvoriti, ali treba pomoći to je vrlo teško velika su to sredstva, preko pola miliona zato sam ponosan i sretan što je predsjednik i premijer bili spremni da pomognu, sigurno da grad Doboj to nikad neće zaboraviti,a ni građani", istakao je Petrović.

"U tom nekom političkom smislu jeste prisno, ali je meni drago da ovdje pokazujemo da različite političke opcije mogu da rade zajednički na projektima i u tom pogledu vjerujemo da će upravo to, dovesti do političke normalizacije u kojoj se politički faktori bore, i na pllitički transparentan način, ali da se ne mrze", Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Projektima tu nije kraj. Ubrzo bi trebalo da počne izgrdanja nove bolnice u Doboju, i rekonstrukcija medicinske skole, poručuje i predsjenik Vlade Željka Cvijanović. Ipak, najvažnija je izgradnja auto puta Banjaluka - Doboj koji bi trebalo da bude gotov krajem narednog mjeseca ili početkom oktobra. Sve to doprinijelo je boljoj sardnji Doboja i Vlade, tvrdi to i Željka Cvijanović.

"Mi smo imali jedno period zahlađenje odnosa Doboja i Vlade, ali evi svi su prepoznali da je to bio loš period za Doboj ali loš i za Vladu i Republiku Srpsku. Ali mi želimo da se svaka naša opština razvija i sasvim je normalno i prirodno da imate saradnju između svih nivoa vlasti", istakla je Željka Cvijanović.

Ni plus 30 nije spriječilo Dobojlije da dočekaju prve ljude Srpske. Ali i da se uvjere da su radovi počeli. Najviše su se obradovali sportisti koji koji će imati dobre uslove za trening.

"Treniram karate već sedam godina, sad ćemo dobiti dvoranu u kojoj ćemo imati bolje uslove za rad", istakao je David ĐurkoviĆ, Karate klub Sloga.

Iz Doboja je poručeno i da Srpska trenutno jedno veliko gradilište. Da se u mnogim lokalnim zajednicama radi punom parom.