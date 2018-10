Ni sami sebi ne vjeruju: Za četiri kandidata niko nije glasao

Dok većina političara ovih dana vodi borbu sa brojkama, glasovima i kombinacijama, neki od njih nisu imali tih problema. Na izborima četiri kandidata za Narodnu skupštinu Republike Srpske nije osvojilo nijedan glas.

Time su pokazali da ne samo da nisu pridobili povjerenje birača, povjerenja nemaju ni u sebe. Troje od četvero na listi predstavljaju stranku Zavičajne socijaldemokrate Mile Marčete.

Danijela Đurić bila je na listi za izbornu jedinicu tri, a Nevenka Vlačić i Dražen Jović bili su kandidati za izbornu jedinicu 7.

Na internet stranici CIK-a do sada kraj tih imena stoji nula. Stranački šef kandidata sa nula glasova je u šoku. Mile Marčeta još nije dobio zvanične podatke pa će, poručuje, sve dobro provjeriti. Ipak, zna šta će, ako se uspostavi da namjerno nisu glasali.

"Ne mogu biti zadovoljan da je to tako, što se to desilo, šta je razlog, al dok ne provjerim ne mogu ništa reći. Mislim da su ti ljudi bili, ako je neko bio spriječen to nije u redu po bilo kojem osnovu, ali ako je bilo šta drugo u pitanju to je sramota i sigurno je da oni više nikad neće biti ni slučajno blizu zavičajnih socijaldemokrata, šta bih drugo ja rekao", kaže Marčeta.

Interesantno je da se na interentu ne može pronaći nijedna informacija o pomenutim kandidatima, pa ni njihove fotografije. Oko predizborne kampanje nije se potrudila ni Katica Jović, koja na listi dobojske stranke Lijevo krilo za izbornu jedinicu 5 takođe nije imala nijedan glas.

Analitičari tvrde da ništa nije slučajnost. Kažu da političke ambicije i bilo kakve šanse mnogim kandidatima nisu cilj. Prijavom stranaka i nepoznatih kandidata dobijaju se mjesta u biračkim odborima i mjesta posmatrača koje male stranke tada prodaju većim, ubjeđeni su analitičari.