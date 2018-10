Nezadovoljstvo u SDS-u: Hoće li Govedarica dati ostavku?

Što se Vukote Govedarice tiče – on je, de facto, predsjednik Republike Srpske, i sve će, uraditi da dokaže, kako tvrdi, izbornu krađu. I dok iz CIK-a i dalje odzvanja 27 hiljada glasova više u korist Željke Cvijanović, neizvjesno je i da će Govedarica ostati predsjednik sopstvene stranke.

Kako saznaje ATV, ključa nezadovoljstvo u pojedinim gradskim i opštinskim odborima SDS-a, i to zbog lošeg izbornog rezultata stranke, kao i njenog predsjedničkog kandidata. Neki, bi, kako saznajemo, već sutra na sjednici Predsjendištva mogli da podsjete Vukotu Govedaricu na ono što je nekoliko puta obećao - ako izgubi izbore, podnijeće ostavku.

Na sjednici će se analizirati izborni rezultati, koje lider te stranke pokušava da ospori. Govedarica tvrdi da je ključ u 42.500 nevažećih glasačkih listića.

"Želim da poručim javnosti Republike Srpske da sam ja izabran za predsjednika, izabran voljom naših glasača, a ne voljom I načinom kako su to učinili brojači. I učiniću sve da dokažem istinu I da zadovoljimo pravdu do kraja ovog izbornog procesa. Ovaj izborni proces još uvijek nije završen", kaže Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

I dok Govedarica smatra da je de facto predsjednik i nastavlja da prigovara CIK-u, njegov stranački kolega, Obren Petrović, čestita pobjednicima. Za Petrovića, koji sasvim sigurno dobija mandat u Parlamentu BiH, situacija je čista - SNSD-ovi kandidati zasluženo su pobijedili. Za razliku od svog stranačkog šefa, Vukote Govedarice, Obren Petrović podržava inicijativu Milorada Dodika, koji najavljuje razgovare sa predstavnicima svih srpskih političkih stranaka u Sarajevu, kako bi probali da formiraju zajedničku većinu. Gradonačelnik Doboja već se najavio na sastanak kod Milorada Dodika.

"Sad sam i razgovarao sa predsjednikom RS, Miloradom Dodikom. On je prihvatio da će primiti delegaciju SDS-a i da ćemo svi zajedno razgovarati za dobrobit i Republike Srpske I BiH. Uvijek je izborna komisija radila, ako se radi o malim razlikama. Pošto se radi o ogromnoj razlici, pobjedi, i za predsjednika i člana Predsjedništva BiH, ja mislim da u našem demokratskom društvu, trebalo bi jednom, ako neko pobijedi, i da mu čestitamo i da zajednički gradimo bolju Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu", kaže Petrović.

Iako je Petrovićeva telefonska izjava bila dostupna javnosti, njegov stranački šef kaže da je nije čuo. Tvrdi da je probao da kontaktira sa gradonačelnikom Doboja kako bi provjerio da li su informacije koje su se danas pojavile istina, ali da mu se nije javio.

"Zvao sam gospodina Petrovića na telefon, on je negdje van Republike Srpske, nisam uspio sa njim, tako da ne mogu da potvrdim tačnost I vjerodostojnost te izjave. Niko ne može sebi da da za pravo u SDS-u da radi šta mu je drago. Postoje stranački organi i na stranačkim organima će se voditi rasprava i utvrđivaće se stavovi. A moj stav je, ako me neko pita, a mislim da me itekako dobro pita: nema razgovora sa Miloradom Dodikom, nema razgovora sa režimom", kaže Govedarica.

Iz gradiškog odbora SDS-a poručuju da spadaju u one nezadovoljne, ali da stoje uz predsjednika stranke. U Gradišci nisu usamljeni. Osam mandata manje za SDS u odnosu na prošle izbore, razlog su lošeg raspoloženja, ali i nezadovoljstva aktuelnim stranačkim liderom, mnogih SDS-ovaca. Zbog loših izbornih rezultata, ostavku na mjesto šefa stranke 2016. podnio je Mladen Bosić, Vukota Govedarica tako je i postao predsjednik stranke.

Ne tako davno, Mladen Bosić je pisao pismo Govedarici, nezadovoljan izborom Obrena Petrovića za nosioca liste za bh Parlament. Pismo slične sadrzine, dvije godina prije uputio je i Ognjen Tadic. Naši izvori u SDS-u kazu da se ono sto je u pismima napisano o stanju u toj stranci zapravo sada i obistinjuje.