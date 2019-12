Nešić: Tri struje u DNS-u ujedinili smo u jednu

Novo rukovodstvo DNS-a je tim koji okuplja ljude. Očekujte više zajedništva, više timskog rada u stranci u narednom periodu, kaže vršilac dužnosti predsjednika Demokratskog narodnog saveza Nenad Nešić.

Govoreći o politici i ideji DNS pod njegovim vođstvom, nakon ostavke Marka Pavića, Nešić u intervjuu za Srpskainfo kaže da možemo očekivati DNS koji će biti neuporedivo više prisutan u svakom dijelu RS i koji će nastojati da dođe do svakog čovjeka u Republici Srpskoj.

– Želimo da damo odgovore na probleme sa kojima se susreću naši građani – poručuje Nešić.

Da li su izborom novog privremenog rukovodstva prestale podjele u DNS?

Kako što ste vidjeli, prilikom izbora novog rukovodstva DNS nikakvih podjela nije bilo. Bio je to jedinstven stav, jednoglasna odluka, nije bilo preglasavanja. Nikakav omjer u korist ovog ili onog se nije desio.

U kakvim ste odnosima s novim saradnicima Milanom Radovićem i Darkom Banjcem?

Gospodina Banjca sam ja predlagao za vršioca dužnosti predsjednika stranke, on to nije prihvatio iz nekih razloga i predložio je mene. S obzirom da smo predlagali jedan drugog, to najbolje govori o našim odnosima. A Milan Radović je bio zajednički prijedlog mene i Banjca za zamjenika predsjednika stranke. Definitivno, to će biti jedan tim, a ja sam samo prvi među jednakim.

Da li Klub poslanika DNS u Narodnoj skupštini RS ostaje kompaktan? Iz nekih partija su najavili da pregovaraju o prelasku dva poslanika DNS-a kod njih?

Ne trebamo se baviti time ko šta kaže, nego ko kaže. Ne bih kometarisao gospodina koji govori o bilo kakvim prelascima iz DNS, pogotovo u nebitne partije kao što je ta koju gospodin dotični predstavlja. Klub poslanika DNS na čelu s Darkom Banjcem ostaje kompaktan, jedinstven.

Hoćete li na proljeće biti kandidat za predsjednika DNS u punom mandatu?

Još je rano govoriti o tome ko će biti kandidat za predsjednika stranke. U svakom slučaju ćemo se dogovoriti. Meni nije prioritet da budem predsjednik stranke. Sve će zavisti od unutarstranačkog dogovora. Definitivno, predsjednik stranke će biti neko ko će obezbijediti jedinstvo stranke.

Ministar saobraćaja i veza RS Neđo Trninić će biti smijenjen. Da li to znači da će bez funkcija ostati još neki kadrovi DNS koji su imali povjerenje Marka Pavića?

Već određeno vrijeme gospodin Trninić ima neslaganje s našim koalicionim partnerima, prvenstveno sa SNSD. Zbog rehabilitacije odnosa između SNSD i DNS mi smo se odlučili za takav potez, na povlačenje gospodina Trninića. Predložićemo novog kandidata za ministra, koji dolazi iz stranačke infrastrukture DNS, a to je gospodin Popović.

Kako će se Vaš izbor za predsjednika odraziti na koalicione odnose DNS i SNSD, koji su bili uzdrmani u proteklim mjesecima?

Kao što je rekao moj prethodnik, gospodin Marko Pavić, koalicioni odnosi idu uzlaznom putanjom i sigurno je da će novo rukovodstvo nastaviti tim putem. Koalicija sa SNSD-om će biti samo stabilnija, na obostrano zadovoljstvo.

Da li je SNSD na bilo koji način uticao na probleme u DNS, kao i na izbor privremenog rukovodstva?

Ja nema takav utisak. Pošto ste vidjeli tim DNS koji je sastavljen „iz tri različite struje“, koji je sada jedinstven, to znači da nije bio nikakvog uticaja. To je jedinstvena odluka DNS.

Šta je ono što te tri struje drži zajedno u DNS?

Drži ih ideja DNS-a.

Gdje biste u DNS željeli da vidite Marka Pavića i Dragutina Rodića? Da li za njih ima mjesta u vrhu partije?

Za njih u svakom slučaju ima mjesta u vrhu DNS. Gospodina Pavića vidim na mjestu počasnog predsjednika i samim tim bi bio član Predsjedništva DNS. Takođe, i za gospodina Rodića ima mjesta u vrhu partije. Koju će funkciju preuzeti, znaćemo u budućem periodu kada obavimo razgovore s njima.