Nešić smijenio Popovića, Tadića, Jovičića i Aćića

Nenad Nešić predsjednik DNS-a smijenio je četiri potpredsjednika stranke. Kako je ATV-u potvrđeno, smijenjeni su Đorđe Popović, Ognjen Tadić, Dragomir Jovičić i Marko Aćić.

Kako Nešić kaže, Popoviću je glave došlo nedolično ponašanje i rušenje ugleda stranke, a ostale nesprovođenja politike DNS-a. Mada, teško je reći i koja je politika te stranke, s obzirom na to da je svakom odboru nedavno dato na raspolaganje da odluči kako će djelovati.

Sada su počeli jedni drugima da podmeću noge. Smjeni Đorđa Popovića, ministra saobraćaja i veza Republike Srpske, potpomogao je stranački kolega. Ranije danas, Savo Popić, novoizabrani odbornik DNS-a u Bijeljini, prijavio je bijeljinskoj policiji da mu je Popović prijetio. Ministar je sve demantovao i rekao za ATV da pojedinim aferama, Nešić pokušava da ga diskredituje, sve u cilju zadržavanja većine u Predsjedništvu, koja je dovedena u pitanje. Smijeniti potpredsjednike, a ne održati sjednicu, dovoljno govori o svemu, poručuje Popović.

"Same odluke su nezakonite, nisu sprovedene u skladu sa Statutom, ali to je jedna snažnija dimenzija, a to je upravo u tome da se jedna stranka potpuno privatizovala, da je jedna grupa poslušnika počela da prijeti drugima, da su uslijedile smjene. Vidjećemo kakvi su to efekti kada smjenjujete ljude koji su duže od vas u stranci, koji su stranku stvarali za razliku od vas, kada smjenjujete ljude koji čine okosnicu stranke, da takvim ljudima šaljete kurirskim putem odluke o njihovoj smjeni", rekao je Đorđe Popović, smijenjeni potpredsjednik DNS-a.

Marko Aćić je, čini se izvukao najdeblji kraj. Njemu su se u ovoj godini izmakle dvije fotelje. Ovoj stranačkoj je prethodila direktorska u Sekretarijatu za raseljena lica i migracije. Ta zbog izlaska iz koalicije. Današnju, iz vjerskih razloga, nije htio da komentariše.

"Neću davati neke posebne komentare. Ja sam smjenom iznenađen, a pošto je vrijeme božićnog posta, ja ću se suzdržati od bilo kakvih komentara ili ne daj Bože teških riječi ili nečega slično", istakao je Marko Aćić, smijenjeni potpredsjednik DNS-a.

Da Nešiću nije trebalo da na ovakav način smjenjuje potpredsjednike, poručuje šef Kluba poslanika DNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Darko Banjac kaže, trebalo je da sačeka sjednicu stranačkog Predsjedništva koja će biti održana sutra u Banjaluci.

"On ima pravo po Statutu na to, ali mislim da je sutra na Predsjedništvu kroz razgovor trebalo da dođemo do određenog rješenja. Ponavljam, nije sporno da on to uradi tako, ali je trebao sačekati sjednicu. To je moje mišljenje", istakao je Darko Banjac, šef Kluba poslanika DNS-a u NSRS.

A prije smjena se oglasio Tadić i to setom prijedloga odluka koje bi trebalo da se donesu na sjednici Predsjedništva DNS-a. Među njima se našlo i razrješenje predsjednika stranke i izbor novog lidera DNS-a. Podsjetio je Tadić i na brojne kadrovske gubitke, te neuspjeh na lokalnim izborima, prije svega, gubitak svog uporišta – Prijedora.

"Izgleda mi tako da bi drugačiji pristup od ovog koji predlažem doveo do cijepanja stranke na one koji su za ostanak u vlasti i one koji su za odlazak u opoziciju, a koji bi se opet dijelili u najmanje dvije kolone i to one koji bi najvjerovatnije po zavičajnom principu bili uz sadašnjeg predsjednika DNS-a i one koji bi svoj politički rad nastavili u nekoj drugoj, možda potpuno novoj, opozicionoj političkoj organizaciji", istakao je Ognjen Tadić, smijenjeni potpredsjednik DNS-a.

Ipak, Nešić nije samo smjenjivao, bilo je i imenovanja. I to onih koji su igrali toplo-hladno. Slavko Gligorić, koji je više puta mijenjao mišljenje o tome je li za ili protiv Nešića, danas je imenovan za potpredsjednika DNS-a. Uprkos tome što je dobojski DNS, na čijem čelu je Gligorić, među prvima stao uz SNSD na lokalnim izborima, za predsjednika DNS-a, Gligorić je "svojim zalaganjem, političkim aktivizmom i dosljednim sprovođenjem programskih smjernica DNS doprio poboljšanju ugleda i reputacije te stranke". Klupko se odmotava i pokazuje ko je DNS doveo u sadašnje stanje. Izgleda da su to oni koji su došli u partiju tek nedavno. Kako su počeli, biće jedna od rijetkih partija koja se u dvije godine pocijepala tri puta.