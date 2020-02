Neprihvatljivo da Ustavni sud BiH donosi odluke mimo Dejtona

Srpski član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je za Republiku Srpsku ključno pitanje i neprihvatljiva činjenica da Ustavni sud BiH, koji je okupacijski, donosi odluke mimo Ustava i Dejtonskog mirovnog sporazuma.

- Spremni smo da dokažemo svakom pravnom autoritetu u svijetu da je prekršen dejtonski ustavni poredak od Ustavnog suda BiH koji odluke donosi politički - rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On kaže da bošnjački zvaničnici sada, nauštrb toga, pričaju o entitetskom glasanju.

Dodik je naveo da je pet puta prošlo pet godina, ali da oni neće o tome da razgovaraju.

On je rekao da nema ustavne reforme jer Republika Srpska nema povjerenja u modeliranje međunarodne zajednice.

- Stvar se mora uraditi na postojeći Ustav, ako neko želi da živi u BiH. To da li će se i kako BiH kretati, Republika Srpska nema nikakav plan nasilja ovdje, nikakav plan nasilnog otcjepljenja, niti bilo kakve akcije koja bi dovela do destabilizacije koja ugrožava živote ljudi - pojasnio je Dodik.

On je rekao da Srpska ima politički plan koji ne može da joj se zabrani u ovom vijeku, da promišlja o tome da je BiH nesrećno mjesto za sve u BiH i za Srbe, te da bi najbolje za Srbe bilo da budu na nekom drugom mjestu, a ne u BiH.

- To je naše promišljanje. Zašto je to toliko opasno za njih i toliko neprihvatljivo? Šta su učinili da se Republika Srpska i Srbi u BiH osjećaju dobro i komotno. Imaju li ijedan dokaz o tome? Hoće li da govorimo o stotinama dokaza kako su pokušali da unište naša prava i zašto bi mi morali ono što oni neće? - upitao je Dodik.

On je podsjetio da je SNSD zajedno sa HDZ-om BiH predložio zakon o Ustavnom sudu BiH koji će ući u redovnu parlamentarnu proceduru.

- SDA će kao politička partija imati priliku da o tome govori, hoće li ili neće to je njihov problem, a nakon odbijanja ovoga sješćemo i vidjeti kako ćemo se kretati. Onda vjerovatno nećemo imati potrebe da tražimo bilo šta drugo u BiH - istakao je Dodik.

Komentarišući izjavu bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića da će se razgovarati o Ustavnom sudu BiH, ali u okviru šire ustavne reforme, Dodik je rekao da je to njihov stav.

- Slušao sam ja to i prije 10 godina od /bivšeg visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbjednost/ Ketrin Ešton, koja je došla u Banjaluku i rekla da će se to završiti, pa se ništa nije desilo. Oni kada hoće nešto da ne urade, onda to rašire. To je tipično za Sarajevo - nemoj ništa da se dešava - zaključio je Dodik.