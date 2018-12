Nepoštovanje odluka organa Republike Srpske biće krivično djelo, a ta odluka trebalo bi da bude potvrđena već na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

Da će pristupiti izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srpske - potvrđuju i u ministarstvu pravde. I to nakon što je predsjedvajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio da će se ići u izmjene zakona, kojima će biti propisana zatvorska kazna za sve one koji ne poštuju odluke donesene u Srpskoj.

Na ovaj korak su spremni u Ministarstvu pravde jer su, kako kažu, svjesni potrebe dugoročnog očuvanja i zaštite ustavnih nadležnosti Srpske.

"Ministarstvo pravde Republike Srpske, svjesno potrebe dugoročnog očuvanja i zaštite ustavnih nadležnosti Srpske, sa posebnom pažnjom razmotriće Dodikov stav i pristupiti izmjenama Krivičnog zakonika imajući u vidu i potrebu njegovog usaglašavanja sa odlukama Ustavnog suda Republike Srpske", ističu u Ministarstvu pravde.

Niko nema pravo da ne poštuje odluke donesene na nivou Republike Srpske, tvrde i u Savjetu za zaštitu ustavnog poretka. Ustav Republike Srpske i njene institucije moraju se poštovati, a posebno odluke Parlamenta koje su neprikosnovene, kaže jedan od članova Savjeta, Sredoje Nović.

Kako kaže, niko nema pravo da ni u kom trenutku i ni u kakvoj varijanti ne poštuje odluke donesene na nivou Skupštine i to je nešto što se na nivou zajedničkih institucija mora poštovati.

"Svi se moraju naviknuti na to, moramo se naviknuti mi u Republici Srpskoj, pogotovo koji do sada to nisu činili, ali se posebno moraju naviknuti u bošnjačkom i hrvatskom narodi koji su u zajedničkim institucijama i koji još uvijek misle da su zajedničke institucije neovisne od bilo koga, da one same donose odluke po svom nahođenju a ne, da dolazimo iz RS i donosimo stavove iz RS", istakao je Sredoje Nović, član Savjeta za zaštitu ustavnog poretka RS.

I struka kaže da je Republici Srpskoj ovako nešto potrebno. Izmjene su kažu na pravcu zaštite integriteta ustavnog poretka Republike Srpske, ali i njenih institucija. Ipak smatraju da izmjene Zakona o krivičnom zakonu ne bi trebalo da idu po hitnom postupku.

"Ono što je po mom mišljenju kao pravnika je da Prijedlog zakona ide u redovnu proceduru i da se o njemu izjasni stručna javnost ne bi bilo dobro uvoditi nova krivična djela, a da se stručna javnost ne konsultuje", istakao je Milan Petković, pravnik.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će se na narednoj sjednici Narodne skupštine, nakon izbora Vlade, naći i izmjene i dopune Krivičnog zakona Republike Srpske. Tim izmjenama biće zaprijećena zatvorska kazna od tri i više godina za svakog ko ne poštuje odluke donesene u Srpskoj. Sa tim je saglasna i predsjenik Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je rekla da su se i ranije bavili ovim pitanjem, iako su im odlazeći srpski predstavnci u BiH to zamjerili i smatrali da je tako nešto upereno upravo protiv njih. Da to nije tako, potvrđuje i činjenica da je sada ista garnitura vlasti i u Srpskoj i u Sarajevu, a kako kaže Željka Cvijanović od odluke se nije odustalo.