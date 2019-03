Neopravdano se oteže sa formiranjem Savjeta ministara

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da se neopravdano dugo oteže proces formiranja Savjeta ministara iako postoji "jasna i čista matematika" da to bude učinjeno.



"Postoji jasno opredjeljenje kada je u pitanju i domaći faktor i isto tako međunarodna zajednica da, nakon eksperimenta kojeg smo imali u prethodnom mandatu, da sada vlast treba biti konstituisana, odnosno sastavljena od ljudi iz političkih partija koji su politički pobjednici u sva tri naroda", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Prema njenim riječima, to još nije učinjeno, pa su neke teme, koje su mogle biti opšteg karaktera i nimalo bolne, postale poprište za političke bitke između različitih nivoa vlasti.

"To nas nije nigdje odvelo, ma kako se trudili da kažu da je to bio jedan vrlo produktivan period. Bio je to loš period po Srpsku", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da se očekuje iskorak bošnjačkih političkih partija, prevashodno SDA, koja je pobjednik u Federaciji BiH da se uđe u formiranje vlasti.