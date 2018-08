Neophodna istina o događajima od 1992. do 1995. godine

Brutalna ubistva i zločini nad srpskim civilima počinjeni su od '92 do '95 godine u i oko Srebrenice.

Upravo te činjenice nedostaju u izvještaju o Srebrenici koji je pod pritiskom međunarodne zajednice 2004. usvojila Vlada Dragana Mikerevića. Vlasti u Srebrenici kažu da će nova međunarodna Komisija koja bi trebalo da utvrđuje činjenično stanje imati i nove podatke.

"Ako dodamo popis stanovništva od '91.godine, na prostorima Srebrenice i Bratunca i ovih opština u ovoj regiji i na osnovu broja zločina koji su se desili, ubistava i žrtava, jasno će se doći do zaključka da je procentualno isti broj stradao Srba i Bošnjaka na ovim prostorima, to je još jedan argument za rad Komisije", kazao je Radomir Pavlović, potpredsjednik SO Srebrenica.

Hakija Meholjić, ratni komandant muslimanske policije u Srebrenici, poznat po tome što je javno govorio i svjedočio da je Alija Izetbegović isprovocirao zločin u Srebrenici kako bi NATO bombardovao Srpsku, danas za ATV kaže da je istina neophodna, ali da je to posao za pravosudne organe.

"Pravosuđe da radi svoj dio posla odgovorno, zakonito, časno i pošteno, i da se ustanovi ono o prošlosti, jer pravosuđe nosi odgovornost, a politika da gradi budućnost, mir i toleranciju", izjavio je Hakija Meholjić, ratni komandant policije u Srebrenici.

U bh. pravosuđe, srpske žrtve odavno ne vjeruju. Za tri i po hiljade civila, u Bratuncu, niko nije odgovarao.

" Ako Komisija buduća bude radila nepristrasno, nepolitički i bude radila objektivno, vjerovatno će utvrditi krivicu i međunarodne zajednice i OHR-a, i OSCE-a, i svih onih koji su u to vrijeme egzistirali na ovom prostoru", izjavila je Radojka Filipović, predsjednik Organizacije poginulih, zarobljenih i nestalih civila u Bratuncu.

Dok srebrenički Srbi vape za utvrđivanje činjenica, Bošnjacima odgovaraju samo haške presude.

- Da se utvrdi pravo stanje koliko je izginulo Srba, koliko Muslimana, šta je izginulo, ja sam samo za istinu,

- Ako ćete me pitati za odluku, nemojte me pitati, ja to ništa što oni govore, to je presuđeno u Hagu,

- Zločini su se definitivno počinili i sa jedne i sa druge strane, sudovi su tu koji treba da rade svoj posao, ne gledajući ko je sa koje strane, kažu neki od anketiranih građana.

O zločinima u i oko Srebrenice svjedoče na hiljade dokumenata koje su u posjedu Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina. Predsjednik RS, na obilježavanju stradanja u Bratuncu, prije mjesec dana rekao je da će sramni izvještaj iz 2004. biti poništen, samo ako bude jedinstva u RS, a juče je to jedinstvo, konačno, i postignuto.