Neodgovorno ponašanje gradonačelnika zasjenilo dogovor o ulaganjima

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da je neodgovorno ponašanje gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, koji je na sastanak sa najvišim rukovodstvom Srbije i Republike Srpske došao sa opremom za snimanje, zasjenila dogovor o značajnim investicijama u Banjaluku.

Dodik je podsjetio da je Srbija zajedno sa Vladom Srpske realizovala mnoge projekte u Banjaluci, te objasnio da je Srbija sredstva donirala Vladi Srpske, koja je utvrđivala koje projekte realizovati u kojoj lokalnoj zajednici.

"U okviru razgovora koje smo imali u Palati Republike, istakli smo da Banjaluka treba da ima što više mostova na Vrbasu, te smo dogovorili da u okviru naših zajedničkih aranžmana gradimo most u Česmi", rekao je Dodik za RTRS.

Dodik je naveo da je u razgovorima sa rukovodstvom Banjaluke rečeno da je potrebno da oni riješe imovinsko-pravne odnose, a da će Javno preduzeće "Putevi" napraviti taj most.

"Onda je gradonačelnik govorio kako nemaju novca. Ali, sve opštine u Republici Srpskoj, ako žele takve projekte, moraju da riješe imovinsko-pravne odnose. Građani Česme moraju da znaju da grad mora da završi ovaj dio posla, da bi mi preuzeli izgradnju i napravili most", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, sve je zasjenilo neodgovorno ponašanje gradonačelnika, koji je na sastanak došao opremljen raznim elektronskim uređajima.

"Ja nemam nikakvo mišljenje o njemu, svoje mišljenje ću donijeti nakon isteka određenog vreman da vidimo šta je uradio u Banjaluci. Po onome kako rezonuje stvari, to je jedan, ne samo promašaj, nego i podvala Banjaluci. Kad smo sjeli sa /predsjednikom Srbije Aleksandrom/ Vučićem, njegov zahtjev je isključivo bio da mu da pare za besplatne udžbenike i besplatan prevoz", rekao je Dodik.

Dodik je upitao kako da Vučić da novac za besplatan prevoz u Banjaluci, kad to nema Beograd i kako da to opravda svojim građanima.

Srpski član Predsjedništva BiH je naveo da se na sastanku vidjelo da je gradonačelnik "našpanovan da se čuje ono što on snima", te da je intervenisalo obezbjeđenje, koje je skinulo bubice i izvuklo kablove.

"To je događaj koji je naprosto nemoguć. To se čak i ne pita da se uradi, a kamoli da se uradi bez pitanja. Šta se htjelo? Opet neka predstava? Mislim da je sve namjerno napravljeno da se skrene pažnja na njega, ali to ne daje rezultate", smatra Dodik.

On je naveo da za takvo nešto nema opravdanja, te da sada ko god dođe da sa njim razgovara mora da razmišlja da li ima nešto sakriveno da ga snima.

Srpski član Predsjedništva BiH je rekao da su predstavnici institucija Srpske svojim dolaskom podržali jučerašnju svečanost u Banjaluci povodom Dana grada, podsjećajući da je Gradski odbor SNSD-a predložio da predsjednik Srbije dobije ključ grada.

"Moj cilj je bio da on taj ključ grada primi lično. Ja sam na tome insistirao. Da sam rekao Vučiću da ne dolazi, da će mu neko donijeti u Beograd, tako bi i bilo. Za svakoga ko je dobitnik te nagrade taj dan je svečan, a onda sve pokvari ta bubica u glavi i bubica na reveru", rekao je Dodik.

Poslije tog incidenta, tvrdi Dodik, razgovor nije ličio ni na šta.

"Mislim da je pokvarena jedna dobra atmosfera, u kojoj su građani Banjaluke i Republike Srpske mogli daleko više da dobiju. Umjesto toga smo imali haotičan razgovor koji nije ličio ni na šta. Učestvovao sam na hiljade razgovora, sa hiljadama zvaničnika, ali ništa nije bilo tako nakaradno", dodao je Dodik.

Prema njegovim riječima, upropaštena je jedna dobra prilika, pogotovo zato što je sve to sada izašlo u sferu špekulacija, koje ne idu na ruku nikome.

"Odnosi Republike Srpske i Srbije, iz vizure takvih kao što je gradonačelnik, moraju da budu pomno praćeni, prisluškivani, jer to je opasno i to se uklapa u teorije zavjere. To je loše, šteta, to se tako ne radi, morate biti odrastao čovjek, a ne dozvoliti sebi takvu glupost", poručio je Dodik.