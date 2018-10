Nenad Stevandić umjesto Aleksandre Pandurević u PD PS BiH

Prema posljednim rezultatima, Nenad Stevandić ipak ulazi u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Lider Ujedinjene Srpske će tako "na mala vrata" - preko kompenzacije - postati šesti poslanik SNSD-a od 14 Srba u zajedničkom parlamentu.

Stevandić ulazi na kompenzaciju umjesto Aleksandre Pandurević, čime je broj poslanika SDS-a spao na tri - Dragana Mektića, Obrena Petrovića i Mirka Šarovića. Ipak, formiranje vlasti na bh. nivou će da pričeka. Prema prvim procjenama, bar do proljeća.

Za razliku od njega, vlast u Republici Srpskoj bi mogla da bude formirana već tokom decembra, poručuju predstavnici dosadašnje vladajuće koalicije.

"U nekom razumnom roku treba formirati institucije RS, koje treba da nastave i da rade poslove zbog čega se i biraju, a to su poslovi na dobrobit svih građana RS. Ja se nadam da će nova Vlada uspjeti u ovoj godini da predloži i da usvoji budžet za 2019. godinu", kaže Radovan Višković, potpredsjednik SNSD-a.

Sve tri stranke dosadašnje koalicije, SNSD, DNS i SP smatraju da tim koji dobija ne treba mijenjati, i da neće biti većih problema oko podjele funkcija pri formiranju Vlade. Nakon opštih izbora 2014, strankama iz koalicije SNSD-DNS-SP je trebalo nešto više od dva mjeseca da se dogovore oko formiranja Vlade.

U DNS-u, najvećem koalicionom partneru SNSD-a, očekuju da će i ovaj put sve ići sličnim tempom.

"Ja očekujem da se vlast formira u što kraćem mogućem periodu. Da li je to decembar kao 2014, to je sve moguće. Ako sve bude u redu, ako sve bude u skladu sa potpisanim sporazumima, ja smatram da će koalicioni partneri SNSD, DNS i SP formirati Vladu do kraja godine", rekao je Darko Banjac, potpredsjednik DNS-a.

Lider socijalista takođe smatra da vlast u Republici Srpskoj treba formirati što prije. Opoziciji - koja i dalje ne prihvata rezultate izbora - poručuje da bude konstruktivna, a ne destruktivna.

"Ovo je sedmi ili osmi poraz opozicije u RS, što smo vidjeli i ovaj put narod neće tu politiku, i oni toga treba da budu svjesni. Ja razumijem njihov očaj i beznađe u kojem se sada nalaze zato što su izgubil izbore. I da pokušavaju sada na neke druge načine da problematizuju izbore", kaže Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije.

Centralna izborna komisija ima zakonski rok od mjesec dana da objavi zvanične rezultate izbora i da podijeli mandate, nakon čega se može pristupiti formiranju vlasti. Svi se nadaju da neće doći do krize kao poslije izbora 2010, kada Savjet ministara nije bio uspostavljen više od godinu dana.