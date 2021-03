Nenad Nešić kandidat za predsjednika Republike Srpske?

Lider DNS-a Nenad Nešić računa na svoju kandidaturu za predsjednika Republike Srpske.

"Nisam se samokandidovao. Spreman sam da budem predsjednik Republike Srpske (prim. aut.) jer to od mene traži DNS i mnogi drugi ljudi. Kad šetam Banjalukom, Bijeljinom, dobijam podršku naroda i to od mene traži i DNS i narod. Dobijam stotine poruka i poziva i ne zovu me samo članovi DNS-a, nego i SDS-a i PDP-a. Ukoliko uspijemo da okupimo širok politički front i ukoliko ja dobijem podršku da budem kandidat za predsjednika Republike Srpske, ja vam kažem da ću ja i pobijediti", rekao je Nešić za ATV, ali isto tako poručio i da očekuje da se opozicija dogovori i da izađe sa zajedničkim kandidatom.

Ipak, na kraju emisije Nešić je dao do znanja da ozbiljno ražmšlja o svojoj kandidaturi.

Komentarišući sudski spor, Nešić je poručio da će sav novac koji dobije proslijediti u humanitarne svrhe. Na to mu je voditelj predložio izgradnju kuća, a Nešić odgovorio:

"To ću da radim kao predsjednik Republike Srpske".

Nešić je rekao i da se DNS plaši da da nekome "bjanko" podršku, jer su tako podržali SNSD, ali su "izigrani". Zbog SNSD-a imamo oprez prema PDP-u i SDS-u, rekao je Nešić.

Govoreći o odnosu prema ljudima iz SDS-a i PDP-a, prvenstveno Jeleni Trivić i Milanu Miličeviću, Nešić kaže:

"Ja sam predsjednik DNS-a i imamo korektan odnos sa predsjednicima SDS-a i PDP-a. Što se tiče ljudi koji su u PDP-u i SDS-u, i u DNS-u postoje ljudi koji ne doživljavaju njihove lidere najozbiljnije i da mogu sutra biti kandidati za ozbiljne funkcije. Moramo to prevazići i doći do onoga što želimo, a to su promjene u Republici Srpskoj. SDS i PDP mogu očekivati od DNS-a iskrenost, nećemo se ponašati prema njima kao oni prema nama. Oni sada imaju unutrašnjih problema, niste čuli da se DNS tome radovao. Mi smo najvitalnija opoziciona stranka koja nema unutrašnjih problema."