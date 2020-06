Nema popuštanja mjera u Srpskoj

Nema opuštanja - prema odlukama Republičkog štaba za vanredne sitaucije. Do 22. juna, na snazi ostaje zabarana okupljanja više od 50 lica na javnom mjestu, ugostitelji i dalje rade do 23 časa, a sportisti se neće takmičiti.

"S ciljem prevencije širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva, do 22.juna zabranjuju se sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica na javnom mjestu. Do 22.juna godine ograničava se radno vrijeme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od 06.00 do 23.00 časova. Takođe, do 22.juna zabranjuju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista", poručili su iz Republičkog štaba za vanredne situacije.

Virus korona potvrđen je kod još osam osoba u Republici Srpskoj, od 245 testiranih, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Riječ je o tri muške i pet ženskih osoba. Po dvije osobe su iz Banjaluke, Kotor Varoša i Doboja, a po jedna iz Novog Grada i Modriče. Hospitalizovano je 69 pacijenata, pri čemu u UKC-u 23, a u opštim bolnicama 46. Na kovid odjeljenju u UKC-u hospitalizovano je 17 pacijenata sa težom i srednje teškom kliničkom slikom, dok je u izolaciji pet pacijenta.

U Derventi je virus korona potvrđen kod maloljetnog lica čiji se najbliži kućni kontakti liječe od ove infekcije, saopšteno je iz Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja u ovom gradu. Virusom korona na području Doboja do sada je ukupno zaraženo 67 lica nakon što su u posljednja 24 časa otkrivena još dva nova slučaja zaraze, saopšteno je iz gradskog Štaba za vanredne situacije. Epidemiološka situacija u Srpskoj je u fazi prenosa virusA u zjaednici, i to u svojoj lakšoj formi tzv. faza 4A, pojasnio je Alen Šeranić, ministar zdravlja u ATV-oj emisiji Direktno.

"Nismo imali određene posljedice koje su prošle Italija ili Španija ili Belgija, što je ta 4B faza. To je taj eksponencijalni rast samog virusa. Tako da je sve to pripremljeno. Još mi nismo izašli iz svega ovoga i pojavljivaće se ovi džepovi koji se pojavljuju ovako ova žarišta", rekao je Šeranić.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o ustupanju prostorija za smještaj fizičkih lica čiji je nalaz testiranja na SARS-CoV-2 pozitivan i to stara pulmologija, JU Dom učenika „Bijeljina“, Bijeljina, JU „Dom učenika“ Trebinje i JU „Dom učenika“ Doboj.

Drugim zaključkom studentima su vraćeni

Paviljon 1 i 2 Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka, Studentski centar Zvornik, Studentski centar Pale, Studentski centar u Lukavici, Studentski dom Foča i Studentski centar Trebinje. Pozitivne osobe na koron virus iz prvog paviljona SC Nikola Tesla, njih 17 prebačeni su u prostorije stare Pulmologije, u centru Banja Luke.

"Svima nam je poznato da su i u SC bila pozitivna lica, bez simptoma. Faktički se vrlo rijekto dešavalo da ta lica zahtijevaju neku dalju pomoć, odnosno premješataj na Infektivnu kliniku, ali moram da kažem da je bilo i tih slučajeva, u nekom manjme obimu. Uglavnom su to lica koja su bez simptoma, bez povišene temperature", kaže Aleksandra Grbić, koordinator za zdravstvo za Republički objekat za izolaciju u SC Nikola Tesla.

Jedva čekamo da se studenti vrate u prvi i drugi paviljon SC Nikola Tesla. Pomogli smo u nevolji, ali jedva čekamo da se život u domu polako vrati u normalne tokove, kažu u Upravi.

"Naši uposlenici već sutra kreću sa detaljnim čišćenem objekta. Možda postoji mogućnost da ćemo određene zidne površine morati i krečiti zbog higijenskih uslova. Pred nama je jedan obiman posao koji nas očekuje u ovoj sedmici i nadamo se da bi studenti svi koji imaju ugovore za prvi paviljon već početkom sljedeće sedmice, tačnije od ponedjeljka mogli se useliti i vratiti u svoje sobe. Ovo je paviljno u kome su smjestene i mala i velika čitaonica, velika menza i nama zaista nedostaje ovaj kapacitet za noramlno funkcionisanje", kaže Dragoslav Topić, direktor SC Nikola Tesla.

Upravo povratak studenti sa nestrpljenjem isčekuju, kaže Mako Ćurko, član skupštine studenata SC Nikola Tesla. Uslov za povratak biće negativan test na korona virus, kao i poštovanje zaštitnih mjera- nošenje maske i dezinfekcija.

"Trenutno 120 studenata se nalazi u sredjnoškolskom domu i oni jedva čekaju da se vrate nazad u paviljon jedan. Jer imamo ovdje bolje uslove, menza, čitaonica, da možemo na vrijeme da se pripremimo za ispite koje nam dolaze", kaže Ćurko.

Došlo je vrijeme da se prvim paviljonom ponovo čuje studentska graja. Od 25. marta kada je studentski centar pretvoren u karantin, kroz njega je prošlo 550 osoba, u jednom periodu, najviše ih je bilo 210.