Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas u Brodu da su mjere koje je Vlada uvela s ciljem sprečavanja virusa korona preventivne i da nema mjesta panici, te pozvao stanovništvo na razumijevanje, odgovornost i pridržavanje svih uvedenih mjera.

"Bolje je spriječiti nego liječiti. Ukoliko budemo trčali da saniramo već nastalu štetu onda ćemo biti u puno težoj poziciji", rekao je Višković novinarima nakon sastanka sa načelnikom opštine Brod Ilijom Jovičićem.

Višković je naglasio da, ako nema nastave u osnovnim, srednjim školama i na fakultetima, to ne znači da djeca treba da budu po kafićima, sportskim terenima i da se okupljaju.

"Onda se postavlja pitanje zašto smo to radili. Same mjere donesene su s razlogom i prateći sve ono što se desilo prethodnih dana. Možda smo pogodili nultog prenosioca virusa, jer prema potvrđena četiri slučaja u Republici Srpskoj radi se o dva vozača koja su došla iz Italije u jednom vozilu. Jedan je prenio virus na svog sina, a drugi je prenio na svoju kćerku. Iz tog raloga locirani su svi koji su bili u kontaktu sa njima, imaju mjere predložene izolacije i one se moraju poštovati", dodao je Višković.

On je naglasio da će, ukoliko se građani ne budu pridržavali svih tih mjera, biti razmotreno i uvođenje represivnih ili rigoroznih mjera prema neodgovornima.

"Ako neko ima kućni karantin mora se toga pridržavati, a ako ne onda ćemo putem Ministarstva unutrašnjih poslova postaviti policajce koji će pratiti nečije kretanje. U krajnjem slučaju, po zakonu o prenosu zaraznih bolesti imaju predviđene i novčane kazne", naglasio je Višković.

On je dodao da je sa načelnikom Broda i njegovim saradnicima razgovarao o tome da i oni, u sklopu svojih aktivnosti, apeluju da se prvo roditelji, kao i djeca pridržavaju instrukcija.

Povodom pojave virusa korona u Republici Srpskoj su na snazi preventivne mjere. Do 30. marta biće zatvorene sve osnovne i srednje škole i fakulteti, a zabranjena su i sva javna okupljanja.

Vlada je izdvojila 500.000 KM za nabavku medicinske, zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava.

Do daljeg nema posjeta stacionarnim zdravstvenim ustanovama, ustanovama za smještaj starijih lica i domovima penzionera, a glavna preporuka u borbi protiv virusa i dalje ostaje lična higijena - redovno pranje ruku, kihanje i kašljanje u nadlakticu ili jednokratnu maramicu, provjetravanje prostorija, te smanjeno kretanje starijim licima i hroničnim bolesnicima.