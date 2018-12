Nema dogovora o najnižoj plati u Srpskoj

Savez sindikata Republike Srpske ne odustaje od namjere da najniža plata u Srpskoj bude 500 maraka. Upravo je to bila jedna od najvažnijih tema na sastanku sa predstavnicima Vlade Srpske pred sutrašnju sjednicu Narodne skupštine na kojoj će se raspravljati o budžetu za iduću godinu.

Jučerašnji pregovori na sjednici Socijalno-ekonomskog savjeta nisu urodili plodom jer, po tom pitanju, dogovora između Sindikata i Unije udruženja poslodavaca nije bilo. Ako kojim slučajem do dogovora dođe, sa istim prijedlogom će pred Vladu 26. decembra, kažu iz Saveza sindikata.

"Naš zahtjev je jasan i on iznosi 500 maraka, a poslodavci ne daju nijednu marku. Vlada će se odrediti u skladu sa zakonom. Vlada je ta koja donosi odluku, i najlakše je Vladi donijeti odluku, ukoliko se mi kao socijalni partneri dogovorimo i predložimo Vladi. Ukoliko se ne dogovorimo, teret iznosa najniže plate i ta vrsta odluke je na Vladi Republike Srpske. Ta odluka mora biti donesena do kraja decembra," rekla je Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata RS.

Na sastanku sa predstavnicima Vlade su uoči sjednice bili i predstavnici Unije udruženja poslodavaca i Privredne komore RS. Razgovarali su o prijedlogu ekonomskih reformami, za period 2019-2021 godine. Što se najniže plate tiče, poslodavci kažu da u Vladi o tome danas nisu razgovarali i da ostaju pri svom stavu.

"Mi smo još juče rekli da za nas, kao Uniju udruženja poslodavaca, bilo kakvo pomijeranje najniže plate sa sadašnjih 440 maraka nema smisla. Jer najniža plata u RS je veća nego u Federaciji BiH i Srbiji. A samim tim i njen iznos je veći," rekao je Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca RS.

Pored povećanja najniže plate, Sindikat traži i izmjene zakona o radu kao i donošenje zakona o posredovanju pri zapošljavanju. Sve to, kažu, mora da bude gotovo u prvom kvartalu iduće godine. Nema više hvatanja krivina ni kad je riječ o opštem kolektivnom ugovoru, kaže Mišićeva. I to mora da bude riješeno u prvim danima januara. Čini se da tu neće biti problema, s obzirom na to da je za sve te zahtjeve razumijevanja bilo i u Vladi RS.

U okviru konsultacija u vezi sa prijedlogom budžeta Srpske za 2019. godinu i Programom ekonomskih reformi Srpske za period 2019-2021. godina, sagovornici su zajednički ocijenili da će se putem dijaloga i konsultacija socijalnih partnera nastaviti sa djelovanjem u pravcu definisanja zakonskih rješenja i realizacije programa u interesu građana Srpske.

Fiskalna stabilnost, razvoj privrede, otvaranje novih radnih mjesta i unaprjeđenje materijalnog položaja radnika ostaju prioriteti, poručio je Predsjednik Vlade RS, Radovan Višković.