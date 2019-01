Neljudi na Božić poubijali ljude

Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas da će Vlada Srpske insistirati da svi počinioci ratnih zločina budu privedeni pravdi i da je nakon 26 godina došlo vrijeme da Tužilaštvo i Sud BiH predmete izvade iz ladica i da odgovorni za zločine nad Srbima u Kravici odgovaraju.

"Mi ne branimo zločince ni na jednoj strani i oni treba da budu procesuirani. Sramna je presuda Haškog tribunala koji je oslobodio Nasera Orića komandne odgovornosti, a svi smo imali priliku da vidimo njegove fotografije na bijelom konju na dan tragičnih dešavanja u ovom mjestu", rekao je Višković danas u Kravici na obilježavanju 26 godina od stradanja Srba u Kravici, Ježetici i okolnim selima u odbrambeno-otadžbinskom ratu.

On je podsjetio da je danas odata počast stradalima na pravoslavni Božić 1993. godine u Kravici i okolinim selima kada je ubijeno 49, a zarobljeno sedam mještana od kojih niko nije preživio, više od 80 bilo je ranjenih i sva srpska imovina je uništena.

"Stradanja su se dešavala i u drugim dijelovima Srpske, ali ovdje je to karakteristično, jer su ljudi stradali u svojim domovima i vraćajući se iz svoje crkve na Božić da u krugu porodice proslave praznik. Sačekali su ih neljudi koji su sa strane došli u njihovo selo da ih poubijaju na njihovim ognjištima, što daje posebnu težinu ovom zločinu", podsjetio je Višković.

Govoreći o odgovornosti počinilaca zločina, Višković je istakao da će Vlada Republike Srpske još jednom apelovati na Tužilaštvo i Sud BiH i to će stalno činiti, jer je konačno došlo vrijeme da se nakon 26 godina predmeti izvade iz ladica i da se zločinci procesuiraju, te da se poštuju i srpske žrtve.

On je naglasio da se ničim ne može opravdati ubijanje ljudi u njihovim kućama i ne mogu se oni tretirati kao legitimni vojni ciljevi za čije stradanje niko ne odgovara.

"Doći ćemo sigurno do drugačije istine od one koja se do sada predstavljala u javnosti. Tu istinu ćemo predstaviti međunarodnoj zajednici, a nadam se da će i pravosuđe morati da je uvaži", zaključio je predsjednik Vlade Republike Srpske, izražavajući razočarenje radom Tužilaštva i Suda BiH koji, kako je rekao, ne donose ni istinu ni pomirenje.