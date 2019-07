Neformiranje Savjeta ministara utiče i na ekonomsku poziciju Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da se neformiranje Savjeta ministara odražava na ekonomsku poziciju Srpske, ali da se ne može govoriti o ekonomskom kolapsu.

Višković je rekao novinarima u Istočnom Sarajevu da je Republika Srpska "preživjela i mnogo gore stvari od neispunjavanja uslova Međunarodnog monetarnog fonda u vezi sa formiranjem vlasti na nivou BiH".

"Bio bih sretan da se danas formira i Vlada Federacije BiH i Savjet ministara kako bi mogli razgovarati o nekim značajnim projektima bitnim za sve građane ove zemlje. Ovdje trpe građani oba entiteta", rekao je Višković.

On je odbacio tvrdnje pojedinih medija iz FBiH da Republika Srpska navodno "vapi" za novcem od "Elektroprenosa", ističući da mu je jedini interes u ovoj priči da se poveća pouzdanost snabdijevanja električnom energijom.

"To je naš novac i potrebne su nam investicije da bi energetski potencijali ove zemlje bili stabilniji", rekao je Višković.

Premijer Srpske je podsjetio da je u Višegradu prije nekoliko dana izgorio trafo od 400 kilovolti, pa se sada struja proizvedena u Višegradu šalje u Rajlovac kod Sarajeva, da se pretvori na 110 kilovolti i vrati natrag u Višegrad.

"To znači po 250 kilometara u oba pravca, zbog čega je pouzdanost snabdijevanjem električnom energijom tog kraja vrlo upitna, posebno kada se uzmu u obzir vremenske nepogode", upozorio je Višković.

On kaže da mu se čini da to nikome u BiH nije važno, te da predstavnici Republike Srpske čine sve što mogu u "Elektroprenosu" kako bi to pitanje došlo u fokus.

"Poznato je da blokada u `Elektoprenosu` postoji samo zbog izbora direktora i da je takva situcija jer ne mogu da se dogovore Bošnjaci i Hrvati. To pitanje potenciram na svakom sastanku sa ambasadorima i predstavnicima međunarodne zajednice", rekao je Višković.