Neđo Trninić za ATV: Ponosni smo na mrežu autoputeva koje gradimo

Sve je spremno za sutrašnje otvaranje posljednje dionice autoputa Banjaluka-Doboj, potvrdio je za ATV ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić.

"Republika Srpska, u skladu sa svojim strateškim dokumentima, prostornim planom i Okvirnom strategijom transporta i transporta RS je apsolutno posvećena izgradnji mreže autoputeva koji bi na kraju ovog planskog perioda trebalo da iznose oko 420 kilometara. Sutrašnjim otvaranjem, koje je potpuno spremno, na šta smo izuzetno ponosni, trebalo bi da zaokružimo nekih 106 kilometara autoputeva koje imamo", rekao je ministar Trninić u Večernjim vijestima ATV-a.

Ministar napominje da su 2011. otvoreni prvi metri autoputa u Srpskoj, a da se sada kompletira i dionica ukupne dužine 72 kilometra autoputa Banjaluka-Doboj.

"Zapravo, ranije smo već otvorili i pustili u saobraćaj 36,6 kilometara od Doboja do Prnjavora i desetak kilometara od petlje Mahovljani do Drugovića. Sutra smo spremni za otvaranje preostalih 25 kilometara i tako kompletiramo čitavih 72 kilometra autoputa. Uz autoput Banjaluka-Gradiška, to će biti ukupno negdje oko 106 kilometara. Građani Srpske, dakle, dobijaju moderne saobraćajnice, Srpska postaje član porodica koje imaju autoputeve, a to znači i privlačenje investicija, to je i pokaz moći RS iako je relativno mala, sa relativno malom privredom, da ipak radi tako izuzetne infrastrukturne projekte zahtjevne i skupe. Meni je izuzetno drago da je i naša domaća građevinska operativa pokazala svoju sposobnost da apsolutno izvodi i najsloženije projekte kakav je izgradnja autoputa", kaže Trninić.

Ministar je u Večernjim vijestima ATV-a govorio i o izgradnji autoputa Banjaluka-Prijedor, o izboru najpovoljnijeg izvođača za nastavak izgradnje autoputa "9. januar" prema Doboju, sa dvije zahtjevne velike petlje i šest kilometara prve faze izgradnje Koridora Pet Ce, vrijednosti 70 miliona evra, ali i o mostu na Savi, najavljujući vrlo brzo raspisivanje tendera za taj građevinski poduhvat.

