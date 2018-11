Nedeljko Čubrilović nije više član DNS-a

Predsjedništvo DNS-a isključilo je iz stranke Nedeljka Čubrilovića. Isključeni su i narodni poslanici Spomenka Stevanović, Milan Dakić i Spomenko Stojanović jer su, mimo odluke stranačkih organa da kao kandidata za predsjednika Narodne skupštine predlože Duška Ivića, kao grupa DNS-ovih poslanika kandidovali Nedeljka Čubrilovića.



Ostajemo članovi stranke sve dok Glavni odbor ne donese konačnu odluku, poručuju četiri narodna poslanika. Pavić odgovara da to što su uradili nije moglo da se oprosti.

"To je suština odluka koje smo danas donijeli. One su vrlo teške. Teške su za sve nas koji radimo dugo godina zajedno, ali su bile neminovne, jer ne može se raditi po dva kolosijeka, moraju odluke biti usaglašene unutar stranke, i očigledno je da to ovaj put nije bilo", istakao je Marko Pavić, predsjednik DNS-a.

Pošto isključeni DNS-ovci, za razliku od pojedinih koji su ostali u stranci, imaju podršku koalicionih partnera, Pavić poručuje da ne zna hoće li DNS koji predvodi biti dio vlasti, ili će možda preći u opoziciju.

Kaže da će tu odluku donijeti njihov najveći koalicioni partner, SNSD i njegov lider, Milorad Dodik. Spreman je da razgovara sa SNSD-om, ali i sa sada već bivšim stranačkim kolegama.

Isključeni članovi poručuju da su znali šta se sprema. Nedeljko Čubrilović nije došao na Predsjedništvo i odluku nije htio da komentariše. Sjednicu je, nešto prije kraja, napustila i Spomenka Stevanović. Kaže da će se na odluku žaliti, a vjeruje da će je Glavni odbor na kraju poništiti.

Isključeni članovi ostaju uz predsjednika Narodne skupštine, a najvjerovatnije formiraće novi poslanički klub. Kaže i da je rano pričati o tome da li će djelovati uz neku drugu političku partiju, ili će formirati novu. Borba za DNS, tvrdi, nije gotova.

"Ali ćemo se svakako do kraja boriti da ostanemo u DNS-u, da izdejstvujemo odluku o vanrednim unutarstranačkim izborima, da zakažemo novu Skupštinu i izaberemo novo stranačko rukovodstvo, da DNS vratimo na izborne principe koje godinama gradimo", istakla je Spomenka Stevanović, poslanik u NS RS.

Uz četiri poslanika, isključen je i Damir Ćopić, predsjednik banjalučkog Regionalnog odbora DNS-a, koji je, na prošloj sjednici Predsjedništva, jasno stavio do znanja da je na Čubrilovićevoj strani. Ćopić kaže da je današnjoj sjednici prisustvovao samo da bi stavio do znanja da se njegovo mišljenje nije mijenjalo.

"Ja se neću žaliti na odluku stranke. I dalje očekujem da predsjednik ispuni svoje obećanje i da na Glavnom odboru provjeri da li ima povjerenje Glavnog odbora, a ako ostane to, ja zaista ne mislim biti dio te ekipe", naglasio je Ćopić.

Predsjedništvo DNS-a danas je raspustilo i Gradski odbor Banjaluka. Biće imenovano Povjereništvo za Banjaluku, a na čelu će biti bivši rektor Univerziteta, Stanko Stanić.

Trese se i DNS u Stanarima, ali je tamo obrnuta situacija. Opozvan je potpredsjednik SO Stanari, Saša Đukić, i to na inicijativu sopstvene stranke, a na njegovo mjesto izabran je Boško Prelić, koji se nedavno ogradio od podrške svog odbora predsjedniku stranke, Marku Paviću. Zvanični razlog za opoziv je Đukićev lični zahtjev, ali i nepoštovanje koalicionog sporazuma sa SNSD-om.

"Saša Đukić je prethodno, prije donošenja takve odluke Opštisnkog odbora pismeno podnio zahtjev za isključenje iz svih organa stranke, iz ličnog interesa. Poslije toga je uslijedio sastanak odbora gdje je odlučeno da se prihvati njegov zahtjev uz konstataciju jednoglasno da se smijeni sa mjesta potpredsjednika Skupštine opštine Stanari", istakao je Boško Prelić, novi predsjednik SO Stanari.

Sjednica Glavnog odbora DNS-a mogla bi da bude održana krajem novembra ili tokom decembra. Njegovi članovi odlučivaće o potezima Predsjedništva stranke.