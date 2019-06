Neću odustati od kandidature za za predsjednika SDS-a

Predsjednik Glavnog odbora SDS-a Milan Miličević kaže da ne postoji šansa da povuče svoju kandidaturu za predsjednika stranke uoči predstojeće Izborne skupštine najveće opozicione političke partije u Republici Srpskoj.

U intervjuu za Insajder Miličević, između ostalog, otvoreno govori o trenutnom stanju u SDS-u, razlozima zbog kojih je prihvatio kandidaturu za stranačkog predsjednika, ali odgovara i na pojedine tvrdnje da bi SDS, pod njegovim vodstvom, postao "privjesak" SNSD-a.

-Da li će u rukovodstvu SDS-a uoči održavanja Izborne skupštine doći do kompromisa, odnosno da delegati biraju samo jednog kandidata za predsjednika stranke?

"Naravno da je to jedna od mogućnosti i ja sam za to, ukoliko se postigne dogovor među kandidatima koji su do sada kandidovani ili će biti kandidovani u narednih nekoliko dana. Ukoliko možemo da se dogovorimo oko jednog kandidata - ja sam za takvo rješenje. Međutim, nemam ništa ni protiv toga da bude više kandidata, jer je to jedno od osnovnih pravila demokratije i u tome ne vidim apsolutno nikakav problem. U tom pogledu sam potpuno relaksiran, i kao predsjednik Glavnog odbora SDS-a i kao jedan od kandidata za predsjednika stranke. Kako god bilo, spreman sam, a vjerujem da i ostali kandidati tako razmišljaju, čestitati i pružiti ruku onom ko bude izabran za predsjednika. Očekujem da će se članstvo SDS-a takođe okupiti oko svog izabranog predsjednika, ko god on bio. To je ono što iskreno mislim i uvijek tako kažem", kaže Miličević.

-Stiče se utisak da ne postoji ni promil šanse da odustanete od kandidature za predsjednika SDS-a?

"Neću odustati od kandidature. Odgovor je potpuno jasan i iskren i to iz jednog jedinog razloga, a to je da me je kao kandidata za predsjednika stranke prvo predložio moj opštinski odbor, a onda i čitav niz drugih opštinskih odbora koji imaju povjerenje da mogu da budem adekvatan kandidat i potencijalni predsjednik SDS-a. Nemam pravo da tim ljudima okrenem leđa, prije svega ljudima iz mog opštinskog odbora s kojima svih ovih godina prolazim kroz brojne izazove i pravu "golgotu" u našem političkom sukobu sa SNSD-om. Mogu da budem poražen kao kandidat i da ne budem predsjednik SDS-a, što je sasvim normalno i legitimno, ali ne mogu da se vratim u Teslić i da stanem pred one koji su me kandidovali i kažem im da sam se povukao. To se neće dogoditi", navodi Milan Miličević.

-Ako budete izabrani za predsjednika SDS-a, šta obećavate vašem članstvu? Šta je potrebno učiniti da se SDS oporavi, konsoliduje i da pokuša pobijediti SNSD na lokalnim izborima sljedeće godine?

"Ono što ću kroz program da iznesem na Izbornoj skupštini jeste to što već postoji u programskim aktima SDS-a. Program SDS-a je potpuno jasan i definisan od onog momenta kada je i nastao. Činjenica je da je SDS u jednoj dubokoj krizi, koja traje već dugo. Ta kriza je i politička i organizaciona. Nekoliko prethodnih izbora pokazalo je da smo stranka koja ne postiže adekvatne rezultate. Činjenica je da je zbog takvog stanja potrebna promjena, a promjena se uvijek u takvim krizama dešava na način da se bira neko novo rukovodstvo koje će pokušati da popravi stanje. Ono što mogu da obećam jeste to da ću učiniti sve, zajedno sa ekipom ozbiljnih ljudi koji će činiti organe stranke, da prije svega konsolidujem infrastrukturu SDS-a, krenuvši od mjesnih, opštinskih i gradskih odbora, pa do samog sastava Predsjedništva stranke. Na taj način i političkim radom na terenu dići ćemo duh koji je SDS uvijek imao i siguran sam da ga u članstvu i dalje ima, ali mislim da rukovodstvo stranke već duži period ne obraća previše pažnje na ono što je suštinsko, a to su upravo čestiti i iskreni ljudi koji se nalaze u mjesnim odborima", rekao je Milan Miličević, predsjednik Glavnog odbora SDS-a.

-Kroz medije, pa i u određenim krugovima u samom SDS-u provlači se priča o tome da ste "kandidat SNSD-a". Kako odgovarate na tvrdnje da bi u slučaju da preuzmete upravljanje strankom SDS postao "privjesak" SNSD-a?



"Svojim ličnim primjerom i političkim angažmanom svih ovih godina pokazujem na djelu da to nije tačno. To ne pokazujem riječima, već djelom. Svi koji su imalo obaviješteni znaju da je politička situacija u Tesliću čitav niz godina obilježena jednim vrlo ružnim konfliktom i političkim sukobom između SNSD-a i SDS-a. Kad kažem ružnim, mislim na niske udarce i negativnu kampanju koju SNSD vodi u Tesliću. Ne treba nikad zaboraviti ni to da je u Tesliću posebno teško, jer odavde potiču mnogi ljudi koji čine sam vrh SNSD-a. I pored toga, mi ih u Tesliću više i ne znam koliko puta pobjeđujemo, čime smo na djelu pokazali da se to može uraditi. Mislim da su medijska hajka i kampanja napravile situaciju u kojoj u SDS-u, navodno, postoje dvije struje na ovim unutarstranačkim izborima od kojih jedna struja predaje SDS u ruke SNSD-u, dok su u drugoj struji nekakvi "pravovjerni" SDS-ovci. To, po mom mišljenju, u praksi ne postoji. Mediji su napravili i famu oko toga da sam ja, navodno, taj koji predvodi tu ekipu koja SDS približava SNSD-u, što tek nije istina jer najbolje poznajem samog sebe. SDS ni po koju cijenu ne treba da ide u ralje SNSD-a. Naše politike su sasvim različite, naše poimanje Republike Srpske je potpuno drugačije i SDS ne može i ne smije biti privjesak SNSD-a, niti bilo koga drugog. SDS treba da vodi svoju autohtonu politiku. U ovom momentu to je potpuno jasna opoziciona politika, a izbori su pred nama da pokažemo i da se izborimo za to da smo spremni i sposobni da budemo pozicija, a ne opozicija. Prva takva prilika su lokalni izbori sljedeće godine. Dugoročno gledano, rukovodstvo SDS-a treba da ima fokus djelovanja na opšte izbore 2022. godine", navodi Miličević.

-Jedan ste od kandidata za predsjednika SDS-a, a istovremeno se nalazite na čelu Komisije za sprovođenje unutarstranačih izbora. Da li se tu radi o sukobu interesa i da li ćete podnijeti ostavku na mjesto predsjednika komisije?

"Praktično, ja već nisam predsjednik te komisije. Ne treba zaboraviti da je mene za predsjednika komisije kandidovao i predložio predsjednik stranke Vukota Govedarica, i to kao člana komisije ispred moje Izborne jedinice jer tad nismo imali člana Glavnog odbora iz te izborne jedinice. To sam prihvatio možda još prije pola godine, više se ne sjećam tačno datuma, odnosno u vrijeme kad moja kandidatura uopšte nije bila u opticaju, niti bilo čija druga. Ta komisija se bavila isključivo donošenjem odluka i tehnikom organizacije sprovođenja unutarstranačkih izbora. Ona je svoj posao završila i nema nikakvog bitnog uticaja niti može da utiče na izbor bilo koga. Na kraju, ako je u medijima to već tako prikazano, da li je onda u sukobu interesa bilo koji drugi član te komisije, koji se takođe kandidovao za neku poziciju - od članova Glavnog odbora, koji će se takođe birati na Izbornoj skupštini, pa do nekih drugih stranačkih funkcija? To je najmanji problem i potpuno nevažna stvar, jer, kao što sam već rekao, komisija je svoj posao završila", rekao je Milan Miličević, predsjednik Glavnog odbora SDS-a.

(insajder.in)