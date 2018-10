Neću da dozvolim da gubitnici optužuju pobjednike za izdaju

Dobojski SDS nije okrenuo leđa SDS-u, već je vrh stranke okrenuo leđa gradskom odbora SDS-a u Doboju, koji je opet pokazao da je najjači gradski odbor i da imamo najorganizovaniju stranku, i da smo radili sve u interesu SDS-a i da imamo što bolji rezultat, rekao je za ATV Boris Jerinić član Glavnog odbora SDS-a.

On je dan nakon što je dobojska delegacija napustila zasijedanje Glavnog odbora SDS-a u Banjaluci rekao da su svi radili u tom interesu i pobijedili sa jednim glasom razlike, mi ne bismo imali nikakvih problema, juče bi bila svečana sjednica, slavili bi pobjedu i sve ostalo.

"Međutim, očigledno u ovom momentu, mi kad smo došli na sjednicu na samim vratima dočekani smo neprijateljski, nažalost tako moram reći, od svoje stranke da vas ljudi dočekuju na onakav način. Imamo i mi svoje članstvo, nismo htjeli da izazivamo nikoga, ali očigledno da je scenario bio da se određeni ljudi zastraše. Mi nismo htjeli da ne prisustvujemo sjednici, jer nemamo razloga za to. Htjeli smo da iznesemo svoje stavove. Vidjeli smo u kakvom je stanju SDS, zabrinuti smo za SDS i za njenu budućnost. Zato smo jedni od inicijatora da se što ranije održi sjednica Glavnog odbora kako bismo što ranije prevazišli ovu situaciju poslije katastrofalno lošeg rezultata. Kandidat za predsjednika imao je znatno veći broj glasova od stranke, ali on je i predsjednik SDS-a i ono što me najviše kao člana zanima je SDS", rekao je Jerinić.

"Glavni odbor u Doboju je pobijedio na sva četiri nivoa, pokazao da se samo radom i trudom može doći do rezultata. Onda je stiglo niz negativnih konotacija i na račun predsjednika Gradskog odbora koje mi nismo htjeli da trpimo na toj samoj sjednici. Onda smo iz tog razloga napustili sjednicu, svi članovi Glavnog odbora iz Doboja, ali moram istaći da je tu dva potpredsjednika SDS-a, dva nova poslanika, novoizabrana u novi saziv. Ta dva poslanika su, moram istaći, poslanici sa najvećim brojem ličnih glasova u SDS-u. I da doživljavate takvo poniženje, na sjednici, nismo to hteli da trpimo ni da slušamo uvrede na račun predsjednika, Obrena Petrovića, koji je isto tako izabran za poslanika u bh Parlamentu, sa najvećim brojem glasova u SDS-u", kaže Jerinić za ATV.

On navodi da sjednica od samog početka nije bila demokratska,te da je bila je usmjerena i huškačka, te da je to ono što nijedan član SDS-a nije zaslužio.

"Nisu samo članovi SDS-a iz gradskog odbora Doboj bili optuživani, bili su i ostali. Naravno, najviše je usmjereno uvreda bilo prema nama" kaže Jerinić.



Navodi i da nije uspio da razgovara sa Vukotom Govedaricom, liderom SDS-a.

"Ja sam pokušao da stupim u kontakt, ali mi se nije javio. Poslije toga sam čuo da je gospodin Govedarica, poslije sjednice, donio određen zaključak da će razgovarati sa članovima Glavnog odbora iz Doboja. To ćemo vidjeti, do sada još niko nije kontaktirao", pojašnjava Jerinić.

Govoreći o daljem djelovanju Jerinić navodi da će biti zakazana skupština SDS-a u Doboju.

"Hoćemo da upoznamo svoje članstvo, da im kažemo kako smo bili tretirani, da su ljudi koji imaju po 200-300 glasova, koji su sedmi po rezultatu, da su nas optuživali koji smo jedini pobijedili na ovim izborima. Ja neću da trpim ta poniženja. Predsjednik jednog našeg mjesnog odbora, a svi smo mi i predsjednici mjesnih odbora imaju više nego pojedini opštinski odbori. I to je ono, neću da dozvolim da gubitnici optužuju pobjednike za izdaju. Izdao je svako ko je izgubio sedmog oktobra, jer se nije dovoljno angažovao i radio da pobjedi SDS i Vukota Govedarica", navodi Jerinić.

Navodi i da će Gradski odbor SDS-a u Doboju imati Skupštinu.

"Ja mogu odgovorno da tvrdim da će biti jedinstven stav te Skupštine, u to sam siguran jer su svi ovi ljudi radili jedinstveno i zato imamo takav rezultat. Jedino se jedinstvom može postići takav rezultat, a očigledno da, i mi smo pozivali na sjednici na to jedinstvo. Očigledno s nama neko želi da se obračuna, ja ne vidim razlog zašto je to tako. Ako ćemo kažnjavati pobjednike onda stvarno mislim da to nije dobar put", izjavio je Jerinić za ATV.

"Ja kao član SDS-a i Glavnog odbora nisam prekršio nijedan član Statuta. Statutarno pravo Vukote Govedarice kao predsjednika je da može da isključi ako hoće. Da li je to opravdano, drugostepeni je Glavni odbor može da potvrdi tu odluku, ali opet govorim, nijedan član SDS-a i i član Glavnog odbora iz Doboja nije prekršio nijednu odredbu Statuta. Mislim da svaki član ima pravo da iznosi svoje mišljenje, ono ne mora da bude ispravno, mi smo to pokušali na Glavnom odboru, ali očigledno nije bilo dovoljno razumijevanja", zaključio je u izjavi za ATV Boris Jerinić, član Glavnog odbora SDS-a.