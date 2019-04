Neće biti oglašavanja u javnosti do okončanja rada

Nezavisna međunarodna komisija za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine neće se oglašavati do okončanja svog rada. To je jedan od zaključaka, konstitutivne sjednice u Banjaluci.

"Članovi Komisije su mišljenja „da bi preuranjeni kontakti s medijima, iz poštovanja prema važnoj misiji koju Komisija treba da obavi, bili nepotrebni i kontraproduktivni“. Prije nego što se dođe do konkretnih zaključaka na osnovu dostupne dokumentacije i analiza koje su potrebne da se objektivno uradi ovaj posao, smatraju da nema potrebe za istupima u javnosti. Vlada Republike Srpske imenovala je 7. februara članove dvije međunarodne i nezavisne komisije - za stradanje svih naroda u i oko Srebrenice od 1992. do 1995. godine i za stradanje Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine.

Predsjedavajući komisije za Srebrenicu je Gideon Grajf, izraelski stručnjak za istraživanje Holokausta. Osim Grajfa, članovi Komisije za Srebrenicu su Adenrele Šinaba iz Nigerije, Juki Osa iz Japana, Rodžer Bajard iz Australije, Zeng Ji iz Kine, Đuzepe Zakarija iz Italije, Markus Goldbah iz Njemačke, Lavrens Armand Frenč iz SAD i Marija Đurić iz Srbije. Za Bošnjake cilj Komisije je relativizacija počinjenih zločina. Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske, ranije je rekao da se formiranjem Komisije za Srebrenicu pokušavaju negirati sudski dokazane i utvrđene činjenice, te da se njenim radom, kako je rekao, žele minimizirati zločini, veličati ratni zločinci i vrijeđati žrtave. Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih ima zadatak da Komisiji obezbjedi materijalno-tehničke uslove za rad kako bi došli do istine. "Ono što jeste važno da ćemo mi, kao administrativna i tehnička, podrška biti u punom kapacitetu na raspolaganju samoj Komisiji, u smislu obezbjeđenja svih resursa koji su neophodni i potrebni kako bi komisija sastavila izvještaj, konačan izvještaj koji bi trebao da bude završen u roku od godinu dana i da komisija može potpuno nesmetano i nezavisno da radi. Mi se ni u kom slučaju nećemo mješati u rad komisije, već ćemo postupati isključivo po zahtjevima članova komisije, u skaldu sa njihovim poslovnikom o radu," rekao je Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih. Namjera institucija Republike Srpske, kada su ušle u formiranje komisija koje se tiču Srebrenice i Sarajeva, bila je da se priča u vezi sa stradanjem izmjesti sa političkog terena i da se time bave ljudi koji imaju međunarodni autoritet, te da na osnovu činjenica utvrde istinu.