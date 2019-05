"Odbacujem neistine visokog predstavnika u BiH, Valentina Incka. Ne smeta mu, kada se ovdje obraća, da uporno isnsisitra na tome da Republika Srpska poštuje odluku Ustavnog suda BiH o Danu Republike Srpske, a onda kaže da Republika Srpska nema pravo da dostavlja izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a, zanemarujući to što je taj isti sud, još 2010. godine donio odluku da Republika Srpska može da šalje izvještaje SB UN", rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Incko koristi oprobani metod napada i klevete na Republiku Srpsku na političkom nivou, kaže Dodik.

"Ne mogu da razumijem to stalno insisitranje. Kako mu ne dosadi da laže i podmeće stvari na SB UN nekim drugim mjestima? U nekom smislu ga razumijem jer on pokušava time da dramatizuje situaciju, da satanizacijom Republike Srpske privuče pažnju na BiH kao nestabilno društvo u kome je remetilački faktor RS a samo da bi održao svoju platu od 24 hiljade evra", rekao je on.

Incko uporno insisitira na krivici Republike Srpske, a nemoguće je da je samo Republika Srpska kriva za sve, poručio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

"Nemoguće je da nema nijedne srpske žrtve. Ima, naravno ali nema u njegovom izvještaju", rekao je Dodik.

Ističe da niko ne želi da promjeni sudske odluke u vezi zločina koji su se dogodili u BiH.

"Moraćemo da živimo sa tim šta je rečeno, ali to ne znači da moramo da prihvatimo laž koja je kod Incka svojstvena. Kada vidite njegova saopštenja, on traži da se interpretacija Srebrenice, kakva je data, mora poštovati. Mi tražimo da se poštuju činjenice, a ne interperetacije", istakao je Dodik.

FORMIRANJE VLASTI

Dodik kaže da Republika Srpska nema nikakve koristi od BiH, samo štetu zbog neformiranja vlasti.



"BiH šalje poruku koja kaže da ovdje živi neko ko nije spreman da poštuje volju vlastitog naroda.

Mi smo davno formirali srpsku reprezentaciju, Hrvati takođe. Postoji spremnost da se uđe u formiranje zajedničkih organa vlasti mada Bošnjaci stalno pokušavaju da budu najvažniji u BiH", rekao je Dodik.

On kaže da je prije tri mjeseca znao da će SBB ući u koaliciju a sad se od toga pravi veliki politički sporazum. To, smatra Dodik, pokazuje da su u pitanju političke igre koje su usagalašene sa dijelom međunarodnog faktora.

''Oni moraju da znaju da najveću štetu ima BiH i mi nećemo da dozvolimo da se gubi kapacitet RS. To ćemo na pravi način pozicionirati'', rekao je Dodik i istakao da će svi morati da se naviknu da će ovdje, u političkom smislu, odlučivati oni koji su izabrani od naroda i da to pravo niko ne može da oduzme.

''Sada ide priča da Incko treba da koristi bonska ovlašćenja i da on osigura tu narodnu volju. Nećemo prihvatiti nijednu njegovu odluku jer ona za nas nije relevantna strana. Pokazalo se da su sve njegove odluke bile pogrešne. Svojim odlukama Incko nije rješavao probleme, već pravio veće sukobe'', poručio je Dodik.