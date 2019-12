Ne prestaju reakcije na potez PDP-ovog Ivana Begića

"Blokira zbog prve kritike. A htio bi da bude alternativa, budućnost, nada".

Najčešće je blokiranjem onih koji su ostavili komenatar da im se ne dopada to što je uradio, Ivan Begić, predsjednik organizacije mladih PDP-a pokazao koliko je politički sazreo.

Reakcija na skrnavljenje krivog sata, podsjetnika na razorni zemljotres i pogibiju Banjalučana ni danas ne manjka. Nikakav performans to ne može da opravda, piše većina po društvenim mrežama. Pljušte reakcije, a pljušte i blokade onih koji kažu da to nikako nije smio da uradi.

"Možda nije u redu da čovjeku kojeg nikad nisam upoznao kažem da je idiot. Danas vidim ovaj njegov performans sa krivim satom pa sam reagovao. I blokirao me. Idiot".

"Mora da mu je žao zbog idiotskog čina pa je u trenucima kajanja blokirao sve koji su mu skrenuli pažnju na to".

Svako je na svoj način skrenuo pažnju ali sa istom porukom - spomenik jednom vremenu, podsjetniku na razorni zemljotres u kome je porušeno pola grada i žrtvama tog strašnog događaja, niko ne bi trebalo da zloupotrebljava u političke svrhe.

"Ti si totalna budala, ali još ne znaš to".

"Kakva bi demokratija bila da su ovi na vlasti"?

"Rijaliti krilo PDP-a".

Mnogima je jasno da je prešao granicu političkog djelovanja. Kritike čak pristižu i od pojedinih članova opozicionih stranaka.

"Krivi sat je dokaz i svjedok strašnog perioda koji je 1969. zadesio Banja Luku i njene građane. Ukoliko želiš ukazati na nečije greške, nemoj da stvaraš još veće. A to si ti upravo uradio".

U jednoj opozicionoj partiji tako smo vidjeli i one za i protiv Begićevog performansa. Portparol SDS-a podržao je skrnavljenje krivog sata.

"Samo ga ružite, ali i retvitujte. Ivane Begiću, ne mogu ti ništa".

"Momak je pogriješio. Je li to razlog za sveopštu histeriju na 22-godošnjaka uz sve cipelaranje Twitter zajednice"?

A Tviter zajednici nije dugo trebalo da odgovori i na ovo.

"Vi to sad po direktivi morate da ga podržite, jer čisto sumnjam da bi normalna osoba pri zdravom razumu to uradila".

"Zato i jeste na smetljištu politike u Republici Srpskoj i tu ćete i ostati".

"Da li ti, najozbiljnije moguće staješ iza čina skrnavljenja spomenika"?

"Vidjećemo u oktobru iduće godine šta će Banjaluka reći na ovo. Meni se čini sprema vam se potop epskih razmjera".

Iz PDP-a danas poručuju da ono što je njihov član uradio sa krivim satom u Banjaluci nije, kako kažu, najsrećniji epilog. Pokušavaju da ublaže situaciju ali sudeći prema komentarima u javnosti, teško da će uspjeti.

"Razgovarala sam sa Ivanom Begićem nakon jučerašnjeg slučaja, saglasni smo potpuno da epilog njegove aktivnosti nije baš najsretniji. Međutim, njemu nije bila namjera da bilo koga uvrijedi, što je on i javno rekao", rekla je Anja Petrović, portparol PDP-a.

Ovo je ispod svakog nivoa, poručuje narodni poslanik Srđan Mazalica. Kome se i kakva poruka šalje, teško je, kaže, shvatiti.

"Bitno je samo imati mobilni telefon i snimiti neki video i poslati poruku koja ne znam ni kome se šalje i ko na kraju krajeva tu poruku podržava. Jako otužno i nadam se da PDP kao stranka koja je nekad davala univerzitetske profesore se danas svodi na nekoliko egzibicionista koji na ovaj način privlače pažnju i skrnave ono što je ovom gradu najvažnije", istakao je Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Razumijem da se šalje politička poruka, ali ne smije se slati tako što ćete skrnaviti spomenik, izjavio je Denis Šulić, poslanik SNSD-a u Parlamentu Srpske. Član Glavnog odbora te partije, Aleksa Barudžija, pozvao je banjalučki odbor PDP-a i njegovog predsjednika Draška Stanivukovića da se javno ograde od sramnog postupka predsjednika mladih te stranke.