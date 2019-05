Ne jenjavaju reakcije odbornika na izjavu Miličevića o "psihopatama"

Nakon što je Milan Miličević, načelnik Teslića i predsjednik Glavnog odbora SDS-a, rekao da je "teslićki lokalni parlament jedna grupa psihopata i da psihopata ima na političkoj sceni Republike Srpske i BiH" te da treba uvesti "psihološko testiranje svih političara" uslijedile su oštre reakcije odbornika.

Prvi je za govornicu lokalnog parlamenta u Tesliću izašao nezavisni odbornik Radislav Đurić koji je negodovao zbog ovakvih kvalifikacija teslićkog načelnika.



"Nije smiješno. Mi imamo firme u kojim radimo, ja imam poslovne partnere, ima dosta ljudi koji znaju da sam ja odbornik. Moj ugled se ruši. Ja se znači trebam podvrgnuti nekim testovima. Nemojte ljudi više izazivati da u Tesliću imamo problema, jer to nije naša budućnost", poručio je Đurić.



Odbornik SNSD-a Srđan Klječanin kaže da su za Miličevića psihopate svi oni koji imaju različito mišljenje od njega i oni koji postave pitanja koja mu ne idu na ruku.



"Ja sam tražio na vanrednoj sjednici Skupštine opštine Teslić da se ispita da li je Milan Miličević imao veze sa napadom na Dragana Bogdanića, poslanika u Parlamentu BiH, koji je i predsjednik OO SNSD-a Teslić. Takođe, tražio sam da se ispita i to da li je prije dvije godine želio da organizuje napad na sina Dragana Bogdanića. Ja to nisam izmislio, to su bila pitanja, zbog raznih spekulacija u gradu i želio sam da se na ta pitanja daju konkretni odgovori", rekao je Srđan Klječanin.



Klječanin tvrdi da je poslije toga Miličević umjesto da odgovori na pitanja, izgubio kontrolu i na narednoj sjednici sve odbornike nazvao psihopatama.



"Vidi se u posljednjih godinu i po dana koliko je Miličević svojih iskrenih aktivista i članova SDS-a rastjerao oko sebe zarad samo svojih ličnih interesa. Sa njim se nešto čudno dešava u posljednje vrijeme. Sve stvari koje neko uradi dobre za opštinu Teslić on ih pripisuje sebi, a sve druge loše stvari koje on čini, širi govor mržnje po svojim stranicama i portalima na društvenim mrežama, to prebacuje na druge ljude. Ko god ne misli isto kao on za njega je psihopata, lopov i kriminalac", zaključio je Klječanin i poručio da traži od nadležnih institucija da se ispitaju Miličevićeve prijave koje stoje u Tužilaštvu.



Marka Trivunovića, bivšeg SDS-ovca, a danas nezavisnog odbornika u lokalnom parlamentu u Tesliću, iznenadile su ovakve izjave Miličevića.

"S obzirom da znam da se radi o čovjeku koji bira svoje riječi. Da li je izgubio kontrolu u samoj skupštinskoj raspravi, ali u svakom slučaju ja osuđujem ovu izjavu kojom ponižava sve odbornike u Republici Srpskoj i vrijeđa na kraju i birače", rekao je Trivunović za ATV.

Odbornici SDS-a ipak vjeruju da Miličević ovom izjavom nije pogriješio.

"Vjerujem da je to istina jer je načelnik ekspert iz svoje oblasti. Ja nisam iz te struke. Pošto je on iz te struke vjerujem da je upravu", zaključio je Milan Kasapović, predsjednik Kluba odbornika SDS-a.

Podsjećamo, u Tesliću je danas održana 24. sjednica lokalnog parlamenta na kojoj su odbornici raspravljali o 40 tačaka Dnevnog reda. Reakcije na izjavu teslićkog načelnika, na samom početku zasjedanja parlamenta, ne jenjavaju.