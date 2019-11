Naziru se konture budžeta Republike Srpske za iduću godinu

Koliko će biti teška kasa Republike Srpske u narednoj godini, približno, već znaju u Ministarstvu finansija.

Još je rano da se o ciframa javno govori, ali bi prve konture mogle da budu gotove već u toku ove sedmice. Zato će se na adresu ministarstva, u narednim danima uputiti udruženja i organizacije koje se finansiraju iz budžeta. Svako će, tada, o svojim zahtjevima i potrebama.

"Kad budemo imali te konture, onda će taj budžet proći kroz Vladu i onda ćemo razgovarati sa svim budžetskim korisnicima. Znači od privrednih subjekata do sindikata do svih udruženja građana koji se finansiraju iz budžeta, Boračka organizacija, Udruženje penzionera i tako dalje. Znači svi budžetski korisnici koji dobijaju sredstva iz budžeta biće pozvani i sa njima ćemo obaviti razgovor da dogovorimo to što je njima najpotrebnije za iduću godinu", rekla je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

A šta je to najpotrebnije za iduću godinu već znaju u ministarstvima. Dok bi u ministarstvu privrede 20 miliona potrošili na podsticaje i nabavku novih tehnologija, u ministarstvu za naučno tehnološk razvoj i visoko obrazovanje bi da ulože u studente, digitalizaciju i sve ono što sa sobom donosi novi Zakon o visokom obrazovanju.

"Imali smo i određene pregovore o povećanju u uloganja u projekte koji su vezani za digitalnu transformaciju društva. Naravno, ne mora sve da ide kroz budžetske stavke nešto će ići i kroz program investicija kao što smo realizovali par projekata i u ovoj godini, odnosno započeli smo projekata i u ovoj godini. Tako da mislim da je to zaista jedna dobra pozitivna saradnja i ministarstvo finansija zaista ima sluha za sve ono što mi radimo", istakao je Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološk razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.

"Sredstva bi bila namijenjena i za nabavku novih tehnologija i za proširenje djelatnosti sve u svrhu što bolje porduktivnosti samih kompanija naših koje bi svakako imale za cilj proširenje svoje djelatnosti i nova zapošljavanja koja bi dodatno imala značaj za nezaposlene", istakao je Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske.

Penzioneri bi novo povećnje penzija u ovoj, ali i u narednoj godini.

"Plate su rasle u ovoj godini, implacije je bilo u ovoj godini i moramo to u januaru uskladiti. A do januara mi zahtjevamo još jedno manje povećanje. Onoliko koliko je doprinos rastao. Moramo i mi imati toliko povećanja", naglasio je Rade Rakulj, Predsjednik udruženja penzionera Republike Srpske.

Sindikalci o svojim zahtjevima pregovaraju već mjesecima, i to uspješno. Veće plate budžetskim korisnicima već su praktično gotova stvar. Ne odustaju od povećanja najniže plate u Republici Srpskoj.

"Već izvjesno vrijeme predsjednici granskih sindikata i njihovi pregvarački timovi pregovaraju sa resornim ministarstvima o povećanju plata i ono što je izvjesno je da će doći do povećanja plata svim korisnicima budžeta i fondova. I negdje su ti pregovori pri kraju. Povećanje je globalno najmanje 10 odsto", istakla je Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Borci će na pregovore sa nekoliko zahtjeva ali i prijedloga. Prvo će na listu povećanje ličnih i porodičnih invalidnina.

"Insistiraćemo da se osnovica za obračun ličnih i porodičnih invalidnina poveća. Insistiraćemo i na povećanju boračkog dodatka. Svakako ćemo sa Vladom raditi i na iznalaženju rješenja za rješavanje najugroženije populacije, to su nezaposleni demobilisani borci", istakao je Milomir Savičić, predsjednik BORS-a.

Na konačne cifre budžeta za iduću godinu još će se pričekati. Sačekaće i odluka o brojnim zahtjevima i prohtjevima. Ono što je sigurno, neke će plate porasti.