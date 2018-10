Navodni računi Igora Dodika u Rusiji falsifikat

Dokumenti koji su objavljeni u pojedinim medijima, i koji navodno prikazuju stanje računa Igora Dodika u Sber banci u Rusiji su falsifikovani, potvrđuju to za ATV stručnjaci.

Prvi dokument koji je objavljen nosi naziv se Ugovor o otvaranju računa za posebne namjene u domaćoj valuti, za formiranje fonda kapitalnog ulaganja. Nema sumnje, kažu vještaci, da je tekst dokumenta korigovan.

Ime bankara koji je otvorio račun klijentu netačno je napisano: ime je u ženskom, a ime po ocu u muškom rodu. Takođe, pravno lice koje otvara račun je frima koja se bavi stanogradnjom, i koja se zove isto kao firma Igora Dodika “Fruit Eco”. Njegova kompanija u Podgradcima bavi se voćarskom proizvodnjom.

Prema zakonodavstvu Ruske Federacije, nemoguće je da takav ugovor potpiše pravno lice iz voćarske industrije. Ono što, na prvi pogled, dokazuje da je dokument lažan, jeste rusko prezime klijenta koji otvara račun, koje vjerovatno nije obrisano prije nego što je ubačeno ime i prezima Igora Dodika.

Takođe, u Ugovoru, pored imena i prezimena klijenta, piše i broj ličnog dokumenta, tako da bi klijent trebalo da bude državljanin Ruske Federacije. Poznato je da Rusi ne dozvoljavaju dvojno državljanstvo. Čak i da račun otvara strani državljanin, morao bi da bude registrovano u Rusiji. Na kraju prvog dokumenta, piše i adresa firme za stanogradnju iza koje navodno stoji Igor Dodik. Na toj adresi, nalaze se samo stambene zgrade. Prema važećem ruskom zakonodavstvu, firma ne može da se otvori i registruje u stambenom kompleksu.

Igor Dodik poručuje – sve to su notorne laži. Kaže, preduzeće sve mjere pravne zaštite.

"Meni je stvarno žao što postoje ljudi koji se bave ovakvim stvarima, montažama i koji, pritom, to vrlo nevješto rade. Ja želim da kažem da je ovo jedna bezočna laž o meni i mojoj porodici koju pokušavaju već duže vrijeme da oblate. Ja ću svakako da iskoristim svoje pravo i da tužim sve one koji su to izmislili i koji su prenijeli ovu informaciju. Odlučno još jednom demantujem sve navode koji su se pojavili danas oko mene i računa u Rusiji", rekao je Dodik.

Drugi dokument jednako je sporan, kažu vještaci. Radi se o potvrdi o stanju štednog računa, na kome ima oko 17 miliona maraka. Iznos u rubljama nije pravilno napisan. Takođe, ovaj put, pored imena i prezimena Igora Dodika ne piše prezime ruskog muškarca. Na ovom dokumentu, broj računa ne poklapa se sa brojem koji piše u Ugovoru o otvaranju računa. Takođe, potvrda o stanju računa može da se izda samo vlasniku, što i piše u tom dokumentu.

Ne podudaraju se ni odjeljenja banaka, jer se nalaze u dva različita grada u Rusiji. Vještaci zaključuju da nigdje nema potpisa klijenta, ni u ugovoru ni u potvrdi, tako da je jasno da dokumenti nisu validni. Kažu, jasno je i da je sve falsifikat, i to jako lošeg kvaliteta, amaterski urađen.