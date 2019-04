Nastoji se “iznivelisati” krivica i kamuflirati činjenica da je SDA kočničar

Formiranje vlasti blokira SDA, dakle, SDA blokira i evropski put. Vidim da se nastoji “iznivelisati” krivica i kamuflirati činjenica da je SDA kočničar, pa se odgovornost za tobože udaljavanje od evropskog puta pripisuje i RS.

Poručuje ovo u intervjuu za Vijesti.ba predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović sa kojom su novinari Vijesti.ba razgovarali i o uvođenju rezervnog sastava policije RS, zakonu o javnom okupljanju, odnosima sa SDS-om i PDP-om, EU putu BiH te sporenjima oko NATO-a.

-Pojedini analitičari kažu da je Milorad Dodik osoba koja, uslovno rečeno, sa sobom nosi političku moć i pažnju javnosti, bez obzira na funkciju koju vrši. Dužnost predsjednika Republike Srpske preuzeli ste upravo od njega, a na inauguraciji kazali da je to izazov. U tom kontekstu, kakva su Vam iskustva šest mjeseci nakon izbora?

"Milorad Dodik jeste čovjek koji ima političku snagu i ona je očita bez obzira na kojoj je funkciji. Narod voli jasan stav i političare sa stavom, vole ljude od akcije. Meni je ta politička snaga predsjednika Dodika uvijek bila prednost i onda kad sam dolazila na pozicije na kojima je on ranije bio, danas kao predsjednik Republike, a ranije predsjednik Vlade, ili onda kad sam bila samo dio tima bez takvih pozicija", kaže Željka Cvijanović.

-Kao predsjednik Republike vi se ne bavite dnevnom operativom, ali ste uključeni u sve procese, i na strateškom planu ne smijete praviti greške. Zato ta pozicija nosi posebnu odgovornost.

"Imam dobru saradnju sa srpskim članom Predsjedništva BiH, sa premijerom, ministrima i poslanicima, sa načelnicima i gradonačelnicima, sa udruženjima. To što sam bila premijer skoro šest godina i što mi nijedna tema nije nepoznata, znatno mi olakšava sadašnji posao", izjavila je predsjednik RS.

- Kako ocjenjujete aktuelnu političku situaciju u Republici Srpskoj, nakon što je SNSD okupio stabilnu većinu u Narodnoj skupštini, a Vlada formirana u zakonom predviđenom roku, za razliku od drugih nivoa vlasti u BiH?

"Imamo stabilne i funkcionalne institucije, a ta politička stabilnost je preduslov i da se uspješnije krećemo na ekonomskom planu. Vlada radi na daljem unapređenju finansijske, privredne, socijalne, bezbjednosne situacije. Posvećeni smo razvoju i socijalnom dijalogu, bitno je da smo okupljeni oko svega onog što je interes Republike i naših građana. Ima tu još mnogo posla, ali onda kad institucije rade zajedno sa socijalnim partnerima i gradjanima, neće ni rezultat izostati", navela je Cvijanović.

"Da je vlast formirana u FBiH i na nivou BiH, imali bismo i partnere za nastavak nekih procesa, ali ovako, kad funkcionišete u BiH, koja je sklona samoranjavanju i srozavanju vlastitog kredibiliteta, to, naravno, otežava i neke naše aktivnosti", dodala je Cvijanović.

- Vlast i opozicija su nakon oktobarskih izbora konačno uspjeli sjesti za jedan sto i razgovarati o pitanjima koja ocjenjuju kao najznačajnija za Republiku Srpsku. Vjerujete li da će takva praksa biti zastupljena u naredne četiri godine, bez obzira na činjenicu da su opozicione stranke odbile ponudu SNSD-a da učestvuju u vlasti na nivou BiH?

"Vjerujem da će se nastaviti ta praksa razgovora i saradnje na svim ključnim temama. To očekuju naši građani i upravo zbog takvog očekivanja je previsoka i politička cijena koju plaćaju partije koje su izolovane od učešća u takvim pitanjima. Mislim da danas to svi dobro razumijemo i da ćemo i u budućnosti imati takvu saradnju. Vjerujem i da bi sve partije iz RS ojačale svoje pozicije u slučaju zajedničkog nastupa, na fer principima, na nivou BiH, upravo zbog tih očekivanja naših građana i tog invazivnog nastupa koji uporno dolazi iz sarajevskih političkih krugova, ali na svakome je da o tome sam odlučuje. Smatram da je bilo zrelo i odgovorno da to SNSD ponudi, ali ne smatram tragičnim, niti iznenadjujućim što su to SDS i PDP odbili", navela je Željka Cvijanović.

- Za sljedeću sedmicu najavljen je novi sastanak SNSD-a, HDZ-a BiH i SDA o formiranju Savjeta ministara BiH. Jeste li optimista da će doći do dogovora i gdje je, sa Vaše tačke gledišta, osnovni problem koji koči formiranje vlasti na nivou BiH?

"Nisam optimista jer je u pitanju hir i manipulacija. Kad imate ozbiljan problem ili prepreku, onda tome ozbiljno i pristupite da bi se stvar razriješila. Ovdje nemate šta razrješavati jer je u pitanju najobičnija politička manipulacija SDA, od koje će, na kraju krajeva kad podvučemo sve crte, štetu imati upravo BiH. Reći ću samo - nismo nervozni", odgovor je predsjednice RS.

-Zastoj u formiranju vlasti neminovno se odrazio i na EU integracije, što je bilo vidljivo i tokom posjete evropskog komesara Johanesa Hana BiH. Analitičari čak upozoravaju da je na relaciji BiH-EU došlo do obostranog zamora, te da situaciju dodatno usložnjavaju predstojeći izbori u EU. Kakve su Vaše projekcije u tom pogledu?

"Rečeno je jasno da bez formiranja vlasti, nema ni pozitivnog mišljenja Evropske komisije. Formiranje vlasti blokira SDA, dakle, SDA blokira i evropski put. Vidim da se nastoji “iznivelisati” krivica i kamuflirati činjenica da je SDA kočničar, pa se odgovornost za tobože udaljavanje od evropskog puta pripisuje i RS. Mislim na izjavu pojedinih stranih predstavnika u vezi sa, kako kažu, retorikom i inicijativama iz RS i u kojoj se pominje čak i Zakon o javnom okupljanju gdje je postojala neka radna verzija, ali od čega se odustalo, pa nije ni upućeno na usvajanje ni Vladi, ni Narodnoj skupštini. Kako čujem, taj materijal, od kojeg se u međuvremenu odustalo, dakle, nepostojeći materijal, poslan i na mišljenje Venecijanskoj komisiji. Šta reći? Dobijali smo čak i kritike na rješenja koja su prepisana iz zakona pojedinih država članica EU. Moramo malo uozbiljiti tu komunikaciju", izjavila je Željka Cvijanović, predsjednik RS u intervjuu za Vijesti.ba.

"Što se tiče Zakona o javnom redu i miru, vjerujem da će naši poslanici znati uskladiti ono što su demokratski standardi i normalni uslovi za rad policije. Što se tiče evropskog puta, tu sam nekako očekivala da ćemo još u februaru upravo okrenuti u našu korist sve te stvari u EU, koristeći i volju njihove odlazeće garniture da se BiH pomakne koji korak prije isteka njihovih mandata, ali očito da je to bila pogrešna procjena", navodi Cvijanović.

- Prema Vašem mišljenju, postoji mogućnost da se "pomire" suprotstavljeni stavovi o NATO integracijama? SDA zagovara aktivaciju MAP-a i poštivanje Zakona o odbrani, te postavlja to kao uslov za imenovanje mandatara, za razliku od SNSD-a koji to rezolutno odbija. Ko će na kraju popustiti i postoji li uopšte recept po kojem bi obje strane bile zadovoljne? Neki kažu da u toj priči neko mora izgubiti.

"Koliko ja vidim ovdje gube građani dva entiteta i strada ugled BiH. Što se tiče SDA, oni pokazuju ozbiljne uzurpatorske namjere onemogućavajući RS da u skladu sa izbornim rezultatima, dakle, u demokratskom duhu i u skladu sa pravima koja garantuje Ustav, obezbijede učešće u vlasti onih partija koje su dobile podršku građana. Bilo je takvih primjera i prema hrvatskim partijama. Ta priča kako SDA zagovara poštovanje jednog zakona, a opstruiše poštovanje Ustava i drugih zakona je smiješna", kaže Cvijanović.

- Političke stranke sa sjedištem u Federaciji BiH oštro su reagovale na najavu uvođenja rezervnog sastava policije Republike Srpske. Upozoravaju da će to narušiti dosadašnji balans u broju policijskih službenika i negativno uticati na bezbjednoscu sliku u BiH. Kako komentarišete ova upozorenja?

"Nisam čula da su reagovale stranke iz FBiH, već neke bošnjačke stranke. A, one inače reaguju na sve što dolazi iz Republike Srpske. Kako veći broj policajaca može narušiti bezbjednosnu sliku, valjda policajci služe da se ojača bezbjednost?! Važno je da imamo dovoljan broj ljudi da možemo garantovati veći stepen bezbjednosti i da možemo spremno reagovati i na neke iznenadne potrebe u skladu sa očekivanjima naših građana", rekla je Željka Cvijanović, predsjednik RS u intervjuu za Vijesti.ba.

(vijesti.ba)