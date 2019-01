Nastavljaju se previranja u GO SDS-a u Prijedoru

Nastavljaju se previranja u Gradskom odboru Srpske demokratske stranke u Prijedoru. Večeras je održana, kako je rekao predsjednik Gradskog odbora, redovna sjednica Odbora na kojoj su na kojoj se razgovaralo o izbornim rezultatima, aktuelnim političkim dešavanjima i dešavanjima u Gradskom odboru.

Da ipak nije sve baš redovno pokazalo je i privatno obezbjeđenje na ulazu u salu u kojoj je održana sjednica.

Dok Milan Tubin poručuje da je stanje u Odboru redovno i pored, kako kaže, određenog broja ljudi koji se ne slaže sa nekim stavovima rukovodstva, dio članstva traži vanrednu sjednicu skupštine Gradskog odbora za koju su, tvrde, prikupili 150 potpisa što je, uvjeravaju, više od pola članova. Dio članova koji traži vanrednu skupštinu napustio je sjednicu.

"Danas smo imali jedan sastanak, a juče smo pozvani. Inače sastanke Gradskog odbora od izbora nismo imali. Juče je bio radni dan u kancelariji SDS-a, pri čemu to znači da je kancelarija SDS prekršila zakon Republike Srpske jer je 9. januar dan kada svi treba da slavimo. Predsjednik nema hrabrosti, nema snage da izađe pred skupštinu i kaže rezultat je takav i takav, dajem svoj mandat na povjerenje", kaže Željko Grahovac, član SDS-a Prijedor.

"Ja ne znam gdje vi dobijate te informacije, da li je to stvarno upućeno. Evo ja kao predsjednik (GO) SDS-a prvi nisam upućen u to. Valjda bih ja trebao prvi biti pozvan. I kao poslanik Narodne Skupštine bila bi obaveza da ti koji sazivaju tu famoznu skupštinu pozovu, ja nisam upoznat sa tim. Meni na kancelariju nije došao nijedan zahtjev za neku vanrednu skupštinu. Na kraju krajeva večeras su donešene odluke da mi idemo u regularne izbore i apsolutno me ne zanima postoji li neka grupacija postoji koja sama od sebe, mimo SDS-a nešto čini na terenu, ali to može svaki građanin da saziva svoje skupštine tako da oko toga nemam šta reći jer nisam upoznat sa tim", kaže predsjednik Gradskog odbora Prijedor, Milan Tubin.