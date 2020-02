Nastaviti izgradnju auto-puta od Doboja prema Bijeljini

Izvršni komitet SNSD-a zaključio je danas na proširenoj sjednici u Banjaluci da je važno da se nastavi dalja izgradnja auto-puta od Doboja prema Bijeljini, kao i izgradnja svih drugih projekata, kao što su gasovod od Bijeljine do Banjaluke i dalje.

"Na sjednici Izvršnog komiteta razgovarali smo o tome u kakvom je to sada operativnom statusu. Mislim da se stvari pokreću i da ćemo imati u kontinuitetu sprovođenje tih stvari", izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sjednice u Banjaluci.

On je naveo da je na sjednici bilo govora i o tome kakvo je stanje i mogućnost da se pomogne realnom sektoru u Republici Srpskoj, odnosno privredi.

Dodik je rekao da je jedan broj privrednika u realnom sektoru ranije povukao teške kredite u smislu visokih kamata, što je opterećivalo njihovo poslovanje.

"Razgovarali smo o tome da za one kredite koje je Investiciono-razvojna banka /IRB/ ranije plasirala i koje će plasirati ubuduće, kada dođu do korisnika u realnom sektoru bude smanjena kamata koja je ranije bila 2,5 do tri odsto, da sada bude 0,5 odsto od IRB-a prema poslovnim bankama", naveo je Dodik.

Dodik je naveo da će to omogućiti da se prepolovi kamatno zaduženje preduzeća u realnom sektoru.