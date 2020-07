Narodni poslanici sutra o povredi vitalnog nacionalnog interesa Republike Srpske

Narodna skupština Republike Srpske sutra će, na zahtjev srpskog člana Predsjedništva BiH odlučivati o povredi vitalnog nacionalnog interesa. Memorandum koji bi omogućio razmjenu putničkih informacija Ministarstva bezbjednosti BiH sa SAD-om, Učešće BiH u međunarodnom programu ocjenjivanja i istraživanja čitalačke pismenosti, nisu ništa drugo nego prenos nadležnosti sa entiteta na zajednički nivo, obrazložio je srpski član Predsjedništva u zahtjevu.



Da u razmjeni putničkih podataka sa SAD-om ima više štete nego koristi dalo bi se zaključiti i iz premišljanja prethodnog saziva Savjeta ministara u kojem tadašnji ministar bezbjednosti, Dragan Mektić, nije mogao da odluči da li bi saradnju nazvao sporazumom ili memorandumom. Nije ga prihvatio ni tadašnji srpski član Predsjendištva BiH.

"Ova tema je bila i u prošlom sazivu Predsjedništva ni gospodin Ivanić nije pristao na ovakav oblik prenosa nadležnosti, to je sada uradio i gospodin Dodik on je preglasan i ide u Narodnu skupštinu", rekao je Igor Žunić, šef Kluba poslanika SNSd-a u NS RS.

Negativno mišljenje na memorandum dalo je i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uz poruku da Ministarstvo bezbjednosti BiH nije nadležno za obradu ličnih podataka. Dok se potpisivanje Memoranuduma pravda borbom protiv terorizma, ne treba zaboraviti da su policijska tijela isključivo nadležna za borbu protiv terorizma kao i da Ministarstvo unutrašnjih poslova prati kretanje stranaca. Memorandum nema ni karakter međunarodnog ugovora koji bi, jedini, mogao da omogući prenos ličnih podataka iz BiH u drugu državu. Ništa drugo do prenos nadležnosti obrazovanja na zajednički nivo, objasnio je Milorad Dodik, nije ni sporazum o učešću BiH u međunarodnom testiranju učenika, PISA-i.

Prvi put u PISA testiranju BiH je učestvovala prije dvije godine, a Republika Srpska nikada nije dobila svoje rezultate.

"Što se tiče PISA istraživanja odnosno testiranja, tu je takođe jasno da je obrazovanje u nadležnosti entiteta. Jasno je da rezultate koje dobijemo kroz ta istraživanja ne možemo kvalitetno ni da mjerimo i ne možemo na osnovu tih rezultata koje dobijemo da radimo određene planove korekcije", istakao je Žunić.

Takvi podaci, smatraju vladajući, potpuno su beskorisni za Republiku Srpsku jer ne pokazuju uspješnost obrazovnog sistema a to, kažu, nije u skladu sa Ustavom. Da bi tako trebalo da bude, Vlada Republike Srpske upozorila je i Zaključkom iz 2017. godine. Negativno mišljenje na PISA testiranje dali su i resorno Ministarstvo i Pedagoški zavod Srpske, uz zaključak da Republici Srpskoj nije omogućeno ni da ima svoje nacionalne koordinatore za testiranje. Odvojne rezultate tokom PISA testiranja imale su i neke druge zemlje, a da bi tako nešto trebalo omogućiti i Republici Srpskoj već je razmatrano na jednom od sastanaka u Predsjedništvu BiH. To bi, obzirom na pripreme bilo moguće tek 2024. godine. Tako je Vlada donijela i zaključak o načinu učestovanja Republike Srpske za iduću godinu, ali to nisu prihvatili ostali članovi BH Predsjendištva.

Pred poslanicima će se naći i pitanje Učešća BiH u Međunarodnom istraživanju čitalačke pismenosti - PIRLS. Ni u tom slučaju ne bi bilo odvojenih, već zajedničkih rezultata što je neprihvatljivo za Republiku Srpsku, poručio je Milorad Dodik. Da od svega toga ima i važnijih pitanja, smatraju opozicionari.

"Svi se trebamo staviti na raspolaganje ako treba da zaštitimo vitalnih nacionalni interes, i pozicija i opozicija i tu ne bi trebalo biti ništa sporno. Ne smijemo dozvoliti da se na zaista važnim pitanjima pokažemo kao nesložni. Drugo je pitanje je važnije da li su ovo zaista važna pitanja i da li imamo puno važnijih pitanja koja nikada neće doći na sjednicu Narodne skupštine", naglasio je Zoran VIdić, poslanik SDS-a u NSRS.

Uoči sutrašnje sjednice, Milorad Dodik poručuje da je preglasavanje člana Predsjenidštva koji dolazi iz Republike Srpske dovoljan razlog da se iz Narodne skupštine čuje isključivo jedinstven stav.

"Narodna skupština Republike Srpske isključivo u ovakvim slučajevim je mjesto odluke. Ako Narodna skupština prihvati moj zahtjev i odbije odluku ostala dva člana Predsjedništva ta odluka nije donešena i ne važi, ne može se više stavljati na dnevni red Predsjedništva. Zato je važno da Republika Srpska u ovakvim situacijama nastupi jedinstveno u Parlamentu i da da podršku pokrenutoj inicijativi člana Predsjednštva uvijek kada on to učini i bez obzira ko je", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Predjeništvo BiH, 22. jula usvojilo je sve tri odluke bez konsenzusa. Srpski član Predsjendištva proglasio je ih je veoma štetnim po vitalne interese Srpske, te je pozvao Parlament Srpske da dvotrećinskom većinom podrži njegov proglas i spriječi prenos nadležnosti sa entiteta na zajednički nivo.