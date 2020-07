Narodna skupština Republike Srpske usvojila novi Poslovnik o radu

Od moratorijuma na izgrandju malih hidroelektrana neće biti ništa, jer Narodna skupština Republike Srpske nije usvojila zaključke kluba poslanika SNSD-a. Da se preispitaju svi koncesioni ugovori, da se izvrši analiza hidropotencijala Srpske, te da se izmijeni sistem podsticaja za proizvodnju električne energije, nisu podržali poslanici SPS-a i Demosa, dok se klub NDP-a nije ni pojavio na glasanju.

SNSD je prvi put ostao bez podrške koalicionih partnera.

"Izgleda da smo dirnuli u osinje gnijezdo. Prvi put bez dogovora dio koalicije glasao protiv naših zaključaka. Moratorijum na izgradnju malih hidroelektrana. Neki poslanici imaju drugačije interese od građana kada je u pitanju zaštita naših rijeka. Istrajaćemo na ovim zaključcima", rekao je Igor Žunić, šef Kluba poslanika SNSD-a u NS RS.

Iako su među najglasnijim zagovornicima protiv izgradnje malih hidroelektrana, ZA na zaključke nisu dali ni opozicionari. Priznaju da su zakljuci dobri, ali ostaju suzdržani.

"Jedan od njihovih zaključaka koji je svakako bio prihvatljiv je da se obustavi razmatranje svih novih inicijativa za planiranje malih hidroelektrana dok se ne riješe neka druga pitanja. Ovo je urađeno u Federaciji i mi podržavamo da se prekine sa tim jer mi nemamo nijedan valjan razlog da se nastavi izgradnja malih hiodroelektrana", istakao je Miladin Stanić, šef Kluba poslanika SDS-a u NS RS.

Usvojen je zato novi Poslovnik o radu Narodne skupštine, ali bez podrške iz opozicionih klupa. Poslanici će već od naredne sjednice, zasijedati po novim pravilima. Vrijeme za diskusuju ostaje isto, ali je zato skraćeno obraćanje u ime kluba na 15 minuta. Smanjuje se vrijeme za replike i povrede poslovnika. U Poslovnik je uvršteno nekoliko amandmana PDP-a, iz kojeg poručuju da ipak nisu zadovoljni.

"Kvorum za rad, za koji i dalje smatramo da treba da bude 42 kao i kvorum za odlučivanje jer će biti neograničeno jer će biti situacija kada skupština i u toku razmatranja treba da donese određene odluke. Pred nama je situacija, vrlo neprijatna, svjedočićete scenama da u Narodnoj skupštini govori jedan narodni poslanik", naglasio je Perica Bundalo, šef Kluba poslanika PDP-a u NS RS.

"U političkom smislu ja moram da Vas obavijestim da će poslanički klub SNSD-a bez obzira na ove promjene Poslovnika prisustvovati sjednicama Narodne skupštine kao i do sada. Dakle to je stvar odgovornosti svakog poslanika. To što tamo piše da tokom pretresa ne morate biti prisutni, to je prosto do vas i do vaše odgovornosti do koje mjere ozbiljno shvatate svoj posao", rekla je Dušica Šolaja, predsjednik Zakonodavnog odbora u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Novi poslovnik, poručuje skupštinsko rukovodstvo, vratiće skupštinsko zasjedanje na mjesto koje mu pripada. Nedeljko Čubirlović kaže da bez uzajamnog poštovanja, ni Poslovnik neće biti od velike pomoći.

"Jadan je onaj Parlament ili ona institucija u kojoj odnose regulišu samo paragrafi ili članovi zakona ili članovi poslovnika. Važan je tu jedna odnos da postoji saradnja između onih koji vode skupštinu i onih koji rade i gosti koji dolaze na Narodnu skupštinu da to svi uvažavaju kao jedan zakonodavni organ, najviši zakonodavni organ u Republici Srpskoj i da se prema tome na taj način i odnose", istakao je Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Narodna skupština usvojila je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama. Izglasana su i četiri nacrta zakona, među kojimaje i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske.