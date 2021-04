Naplatu električne energije preuzima Elektroprivreda Republike Srpske

Račune za struju od sljedećeg mjeseca potrošači će plaćati Elektroprivredi Republike Srpske, a ne kao do sada elektrodistributivnim preduzećima. Za redovne potrošače gotovo ništa se ne mijenja. Osim što će dobiti nove obrasce.

Račune za mart moraju da plate do kraja ovog mjeseca. Onima koji imaju ranije dugove elektrodistributivna preduzeća već isključuju struju. Tako će biti i sa ostalima koji to ne učine do kraja aprila. Što se banjalučana tiče, jedni su zbunjeni, drugi za to ne mare mnogo, Račune, kažu, plaćaju na vrijeme.