Naplata putarine na dionici Herceg Novi - Trebinje biće ukinuta

Šest maraka u jednom, šest u drugom pravcu toliko košta vožnja od Trebinja do Herceg Novog. Naplatna rampa za putarinu najveća je kočnica u dobroj saradnji dva grada. Tome je došao kraj, poručili su iz Trebinja ministri dvije države. Dva gradonačelnika najzadovoljnija.

"Sa strane doskorašnje vlasti Crne Gore nije bilo raspoloženja da se to pitanje riješi evo konačno je nakon smjene vlasti u Crnoj Gori došao momenat da se ozbiljno razgovara i o tom pitanju", kaže Stevan Katić, predsjednik Opštine Herceg Novi.

"Čuli smo od ministra da narednih dana idu pregovori da se vidi tačno koliki je to iznos i koji je rok kada bi se to moglo riješiti tako da smatram da će to da znači i za Trebinje i za Herceg Novi", izjavio je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Na potezu je crnogorska Vlada, ministri kažu da su spremni na otkup koncesionog ugovora. Nadaju se brzom dogovoru sa investitorom.

"Ne treba pričati unaprijed previše, bolje da mi rezultatima pokažemo i damo odgovor. Da vam malo direktnije odgovorim mislim da će biti vrlo brzo čak i prije vaskršnjih praznika da ćemo imati neku vrstu dogovora", poručio je Milojko Spajić, ministar finansija i socijalnog staranja Crne Gore.

Ukidanje rampe biće početak dobre saradnje Crne Gore i BiH. Turizam, ekonomski odnosi, trgovina, samo su neke danas otvorene teme. Plan je ulaganje u lošu putnu infrastrukturu i izgradnja integrisanih graničnih prelaza.

"Veoma je važno da ubrzamo aktivnosti na izgradnji putne infrastrukture na relaciji Šćepan Polje – Foča, smatrajući da je to veoma važno i krucijalno iz aspekta regionalne saradnje i obezbjeđenja svih infrastrukturnih objekata za budući ekonomski i svaki drugi razvoj", ističe Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH.

"Dogovoreno je i sa strane BiH i Republike Srpske da određeni granični prelazi između naših dviju zemalja budu integrisani da ljudi umjesto 2 puta staju jednom", smatra Jakov Milatović, ministar ekonomskog razvoja Crne Gore.

Otvorenih pitanja između BiH i Crne Gore nema, zato ministri kažu da nema ni prepreka za još bolju saradnju. Crnogorski ministri poručuju da su njihove granice otvorene i da će tako ostati, zato se nadaju uspješnoj turističkoj sezoni.